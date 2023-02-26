Spiegel: на фоне роста насилия в Иордании пройдут первые за многие годы палестино-израильские переговоры

В иорданском курортном городе Акаба состоится встреча между представителями правительств Израиля и Палестины, сообщает Der Spiegel. В правительстве Иордании заявили, что целью встречи по вопросам «политики и безопасности» является «укрепление доверия» между двумя сторонами на фоне роста насилия на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Помимо руководителей израильских и палестинских служб безопасности и делегаций ключевых политических партий, в переговорах примут участие представители США и Египта.

В Иордании намечена встреча между представителями правительств Израиля и Палестины. Официальный представитель правительства Иордании в субботу заявил, что целью встречи по вопросам «политики и безопасности» является «укрепление доверия» между двумя сторонами на фоне эскалации насилия на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, пишет Der Spiegel.

Встреча в курортном городе Акаба, в которой также примут участие представители США и Египта, призвана «разрядить обстановку». В Иордании впервые за многие годы соберутся высокопоставленные руководители израильских и палестинских служб безопасности, а также представители ключевых политический партий.

По данным палестинской стороны, в среду в ходе операции израильских силовиков в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан были убиты по меньшей мере 11 человек, в том числе 16-летний мальчик, 80 человек получили ранения. Это была самая разрушительная операция израильской армии на Западном берегу с 2005 года. В четверг из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено несколько ракет. В ответ на это израильская армия нанесла авиаудары по целям на палестинских территориях.

Официальный представитель правительства Иордании сообщил, что воскресная встреча «является частью активизации усилий Иордании», направленных на то, чтобы положить конец «односторонним действиям со стороны Израиля», которые «могут способствовать дальнейшей эскалации насилия», и препятствовать «ухудшению ситуации в сфере безопасности».

Израильские военные с 10 апреля 2022 года проводят операции и рейды по противодействию терроризму на Западном берегу Иордана. Их целью являются палестинские боевики. С начала 2023 года в результате стычек с израильтянами погибло более 60 палестинцев. В это число входят не только террористы и боевики, но и мирные жители и дети. С израильской стороны в ходе конфликта было убито девять мирных жителей, полицейский и гражданка Украины.

Несколько дней назад международное сообщество призвало к деэскалации. В среду Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «ситуация на оккупированных палестинских территориях является самой взрывоопасной за последние годы». «Нашей первоочередной задачей должно быть предотвращение дальнейшей эскалации, снижение напряжённости и восстановление спокойствия», — подчеркнул Гутерреш, передаёт Der Spiegel.