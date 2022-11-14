FAZ: «нет другого выбора» — президент Палестины заявил о готовности вести переговоры с Нетаньяху

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил готовность вести переговоры об урегулировании арабо-израильского конфликта с назначенным премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Frankfurter Allgemeine. Он назвал Нетаньяху «человеком, который не верит в мир», однако подчеркнул, что у него «нет другого выбора, кроме как вести с ним переговоры». По словам Аббаса, конфликт, длящийся десятилетиями, так или иначе необходимо разрешить мирным путём.
Президент Палестины Махмуд Аббас выразил готовность вести переговоры об урегулировании ближневосточного конфликта с победителем выборов в Израиле Биньямином Нетаньяху, сообщает Frankfurter Allgemeine.
«Я знаю Нетаньяху давно, с 1990-х годов, — заявил он в воскресенье в эфире палестинского телевидения. — Он человек, который не верит в мир, но у меня нет другого выбора, кроме как вести с ним переговоры».
По словам Аббаса, конфликт, длящийся десятилетиями, так или иначе необходимо разрешить мирным путём. Израильско-палестинские мирные переговоры зашли в тупик ещё в 2014 году. «У меня проблема с Израилем, Израиль оккупирует мою землю и мою страну, — оттметил Аббас. — Кто премьер-министр? Нетаньяху. Я вынужден вести с ним переговоры».
В воскресенье президент Израиля Ицхак Герцог официально передал Нетаньяху, ранее в течение 12 лет занимавшему должность премьер-министра, мандат на формирование нового правительства. В ходе своего выступления на церемонии вручения мандата Нетаньяху заявил, что рассчитывает на заключение новых мирных соглашений между еврейским государством и арабскими странами. По его словам, в перспективе это могло бы привести к урегулированию арабо-израильского конфликта в целом.
При предыдущем правительстве Нетаньяху Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Суданом и Марокко.
Нетаньяху находился в оппозиции порядка полутора лет, но по итогам состоявшихся 1 ноября выборов его партия «Ликуд» в союзе с крайне правыми и религиозными силами смогла завоевать большинство мест в кнессете, передаёт Frankfurter Allgemeine.
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