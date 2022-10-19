Биньямин Нетаньяху: всегда есть риск того, что израильское оружие попадёт не на Украину, а в руки иранцев

Нынешнее правительство Израиля разумно подошло к вопросу поддержки Украины и уверено, что в случае отправки Киеву оружия оно может попасть в Иран, заявил бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью MSNBC News. Также существует риск того, что конфликт разрастётся до глобальных масштабов и мировому сообществу необходимо не допустить этого, добавил политик.
С начала этого конфликта звучит мнение, что Израиль сделал недостаточно для поддержки Украины. Не кажется ли вам, что правительство Израиля должно делать больше?
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, бывший премьер-министр Израиля:Я, как лидер оппозиции, надеюсь, что через две недели мне удастся сместить действующее правительство, хотя ничего нельзя гарантировать. Но говоря об этом, я считаю, что они ведут благоразумную политику. В первую очередь, Израиль принял больше всего беженцев с Украины, иудеев и неиудеев, непропорциональное количество людей. Они (правительство. — ИноТВ) помогают с устройством полевых госпиталей, предоставляют гуманитарную помощь.
Что касается вооружений — всегда есть вероятность, что поставленное нами оружие окажется не на поле боя, а в руках Ирана и будет использовано против нас. Так происходило неоднократно. На Голанских высотах мы пытались не допустить формирование Ираном второго ливанского фронта, второго террористического фронта против нас. (Там. — ИноТВ) мы столкнулись с оружием, произведённым в Израиле! Поэтому я полагаю, что в этом вопросе нужно быть очень осмотрительным, это важно. Но, думаю, ситуация с Украиной — это нечто другое, тут я вставлю свои пять копеек. Самая большая опасность на Украине — это не только лишь трагедия, происходящая там, беспорядочные обстрелы мирных жителей и прочее. Я думаю, что самая большая опасность состоит в том, что этот конфликт может перерасти в глобальный конфликт ужасающих масштабов. Что касается возможного использования ядерного оружия — думаю, нет разницы, тактическое оно или стратегическое — эту грань не переходили 77 лет. Сейчас требуется комбинация стойкости и благоразумия, чтобы удостовериться, что этот конфликт завершится и точно не разрастётся.
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