Американский политолог: опосредованная война между Россией и США на Украине рискует перерасти в полноценную

Опосредованная война, которую США ведут против России на Украине, — это опасная авантюра, создающая лишние риски для Вашингтона. Но это не мешает некоторым американским ястребам предлагать решения, которые могут обострить конфликт вплоть до перерастания в прямое военное столкновение, пишет на страницах 19FortyFive политолог Тед Гален Карпентер. По мысли аналитика, подобные предложения нужно решительно отвергать, поскольку полноценная война между Россией и США может в кратчайшие сроки достичь термоядерного уровня.

США с самого начала российской спецоперации на Украине в конце февраля по существу ведут против Москвы опосредованную войну: Вашингтон уже потратил миллиарды на поставки Киеву всё более мощных вооружений, пишет в своей статье для 19FortyFive политолог американского Института Катона Тед Гален Карпентер. Вместе с тем в администрации американского президента Джо Байдена неоднократно подчёркивали, что США не будут участвовать в боевых действиях напрямую, напоминает эксперт.

И всё же грань между опосредованной войной и войной полноценной становится на Украине всё более тонкой, предупреждает аналитик.

Как подчёркивает Карпентер, Вашингтон не только поставляет Киеву совместно со своими партнёрами по НАТО огромное количество оружия, но и передаёт ей подробные разведданные о перемещениях российских сил — а ведь, по некоторым данным, именно благодаря этим данным украинцы сумели одержать ряд побед, включая ликвидацию нескольких высокопоставленных офицеров и затопление крейсера «Москва». Кроме того, появляются и правдоподобные сообщения о том, что на территории Украины действуют военнослужащие американских сил специального назначения. На таком фоне Россия осуждает действия США и НАТО всё громче и яростнее — и Вашингтон теперь по сути сталкивается с риском того, что «его нынешняя опосредованная война, которая и сама по себе является опасным гамбитом, может перерасти в что-то гораздо более скверное: прямой военный конфликт между Россией и НАТО», констатирует автор.

По мнению Карпентера, нынешняя стратегия администрации Байдена основана на приёмах, которые Вашингтон применял против Советского Союза в Афганистане с 1979 по 1989 год. В те годы администрации Джимми Картера и Рональда Рейгана обеспечивали финансовую и военную помощь афганским моджахедам, которые «боролись против советской оккупации», пишет эксперт. Вашингтон пытался тогда «обескровить» советские силы, не вовлекаясь при этом в конфликт в качестве воюющей стороны, разъясняет он.

В американском политическом истеблишменте большинство по сей день уверены, что та опосредованная война стала большим успехом для США, поскольку позволила нанести серьёзный урон сверхдержаве-конкуренту без прямого участия в боевых действиях — не говоря уже о том, что последствия конфликта, по всей видимости, стали одним из факторов, спровоцировавших в итоге распад СССР, продолжает политолог. Как оказалось в результате, помощь США моджахедам значительно усилила позиции исламистов как в самом Афганистане, так и во всём мусульманском мире, но на тот момент эта угроза не была очевидной — а вот в краткосрочной перспективе избранная Америкой стратегия действительно позволила ей достичь своих целей без прямого военного столкновения с Советским Союзом, отмечает автор.

Между тем американские правительственные чиновники и дипломаты, по всей видимости, не могут понять одну важную вещь: Украина имеет несравнимо большее значение для Москвы, чем имел в своё время Афганистан, подчёркивает Карпентер. Именно из-за этой разницы из Кремля всё чаще доносятся «мрачные намёки» на возможное применение тактического ядерного оружия, объясняет аналитик. По его мысли, Украина настолько важна для России, что правительство Путина пойдёт на любые военные шаги для того, чтобы не допустить поражения своей армии — включая и применение ядерного оружия.

И тем не менее не только наиболее воинственные среди американских публицистов, но и часть сторонников умеренного подхода уже предложили целый ряд совершенно безрассудных вариантов ответа в случае применения Россией ядерного оружия, возмущается Карпентер. Большая часть этих предложений предполагает нанесение американскими войсками массированных ударов по российским силам при помощи неядерных средств — то есть полное разрушение границы между опосредованной войной и прямым военным конфликтом, убеждён эксперт.

Сторонники таких решений предполагают — пусть и не говоря об этом прямо, — что Москва не станет воспринимать прямое нападение со стороны США как более провокационный шаг, чем поставки оружия воюющим против неё украинским силам и обеспечение их подготовки, пишет автор. По мнению политолога, подобные допущения не только нелогичны, но и крайне опасны: если помощь Украине лишь создаёт ненужные риски ради защиты «страны, которая даже и близко не входит в круг важнейших интересов США», то прямой удар станет актом агрессии против Российской Федерации, а на такую угрозу Россия почти наверняка ответит.

«Даже если Москва применит на Украине тактическое ядерное оружие, нынешние боевые действия — какими бы кошмарными они ни были — всё равно останутся двусторонним конфликтом между Россией и Украиной, — рассуждает Карпентер. — Удар американских сил по российским целям такое уравнение кардинальным образом изменит. Такое резкое обострение приведёт к войне между двумя мощными державами, до зубов вооружёнными и тактическими, и стратегическими ядерными средствами. А ведь даже поначалу ограниченный военный конфликт между двумя ядерными державами будет нести до ужаса большой риск эскалации до термоядерного оружия, когда уже придётся говорить об армагеддоне. И поражает, что вроде бы компетентные эксперты по внешней политике никак не могут эту важную разницу понять».

Нынешняя опосредованная война Вашингтона — и так опасная авантюра, но прямой конфликт может стать катастрофой для американского народа, и рекомендации ястребов, выступающих за курс в сторону такой войны, нужно решительно отвергать, подытоживает автор.