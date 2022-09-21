MintPress News: США воюют с Россией на Украине, хотя вслух об этом не говорят

Это можно называть как угодно — теневым руководством, опосредованной или гибридной войной, — но Вашингтон принимает участие в российско-украинском конфликте, который дорого обходится США из-за стремления оставаться единственной сверхдержавой в мире. Как пишет MintPress News, даже если Штаты вступят в прямые боевые действия против России, война не будет объявлена, так что о масштабах американского вмешательства остаётся судить лишь по свидетельствам на местах.

Россия не питает иллюзий по поводу того, что военная поддержка США Украине ограничивается поставками оружия и финансовыми траншами. Как пишет MintPress News, фактически ещё 25 марта Сергей Лавров заявил, что Запад объявил России тотальную войну. В данном случае высокопоставленный дипломат Москвы ссылался на каждый аспект «настоящей гибридной войны», включая беспрецедентные санкции, призванные сломить хребет российской экономике и волю её вооружённых сил.

Как отмечает портал, с тех пор западное эмбарго США в отношении России превысило 10 тыс. санкций — рекорд для современных конфликтов. Кроме того, изменился характер американского участия. Предоставляемое Киеву оружие из оборонительного с ограниченным радиусом действия превратилось в наступательное с дальнобойной артиллерией, включая HIMARS и M270.

«Многие моменты вмешательства США очевидны любому здравомыслящему человеку. Поскольку американское оружие предоставляется и эксплуатируется американскими военными экспертами, а передвижение российских войск отслеживается с помощью координат с американских спутников, вывод напрашивается сам собой: США действительно находятся в состоянии прямой военной конфронтации с Россией. Аргумент подкрепляется использованием всего имеющегося у США опыта ведения экономической войны для опустошения российской экономики», — пишет автор статьи.

Однако он отмечает, что США отказываются признавать этот факт, поскольку этому есть историческая подоплёка. Сменяющие друг друга администрации совершенствуют искусство участия в военных конфликтах без соответствующих публичных заявлений. США вели затяжную войну во Вьетнаме начиная с середины 50-х, параллельно участвуя во многих других, в основном секретных, военных конфликтах. Сюда входят и бомбардировки Камбоджи администрацией Никсона, в результате которых, по разным оценкам, погибло 100 тыс. человек.

Чтобы ограничить полномочия президента на ведение войны без уведомления конгресса, последний принял Резолюцию о военных полномочиях в 1973 году. Несмотря на президентское вето, большинством в две трети голосов конгрессу удалось превратить её в закон. Тем не менее последующие администрации находили способы обойти закон, включая участие США в бомбардировках Югославии 1999 года и войне в Ливии в 2011-м. И именно в последнем случае в обиход вошла фраза «теневое руководство».

«Американцы, казалось, нашли прекрасный способ принять участие в войне и избежать при этом дорогостоящих политических последствий. Таким образом, Обама мог участвовать в нескольких войнах одновременно, не снискав славы президента-интервента или подстрекателя», — отмечает автор материала.

Он уверен, что даже если США вступят в прямые боевые действия против России, шансы на объявление войны ничтожно малы, так что о масштабах участия США можно судить лишь по доказательствам на местах.

«Как ни назови — теневым руководством, опосредованной или гибридной войной, — Вашингтон принимает участие в российско-украинском конфликте, который дорого обходится США из-за стремления оставаться единственной сверхдержавой в мире», — уверен автор статьи.