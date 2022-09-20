Обозреватель Washington Times: мир на Украине не наступит, пока США и Россия не сядут за стол переговоров

Настало время для проведения переговоров о мире между Украиной и Россией, считает обозреватель The Washington Times Шей Брэдли-Фэррелл. Однако, по её мнению, мир не наступит до тех пор, пока Вашингтон и Москва не сядут лицом к лицу и не обсудят конкретные условия мирного договора. «Ничто, кроме такого уровня переговоров, не будет эффективным, уважаемым и гарантированным», — подчёркивается в статье.

Пришло время для переговоров о мире между Украиной и Россией, пишет доктор наук и специалист по вопросам внешней политики и нацбезопасности Шей Брэдли-Фэррелл в своей статье для The Washington Times.

Холодные, неопровержимые факты говорят о следующем: Россия — страна, загнавшая в угол европейский энергетический рынок, — извлекает выгоду из украинского конфликта, в то время как противники Запада добиваются экономического и глобального господства.



Американские ястребы и их единомышленники в ЕС подогревают конфликт, который продолжает уничтожать Украину, в то время как лидер последней артистично позирует для журнала Vogue.



И вот на девятый месяц противостояния граждане Евросоюза уже «готовятся к холодной тёмной зиме и к борьбе, о которой они не просили».



Даже если украинские солдаты одержат тактическую территориальную победу, российская армия никогда просто так не уйдёт домой. Русские уже не «бросят» Украину, как они не бросили Крым, говорится в статье.



Россия получает рекордные прибыли от этого конфликта и насмехается над проигравшими, рисуя им картины надвигающегося европейского «ледникового периода», подчёркивает автор.



Китай также в выигрыше, поскольку в 2022 году получает российский природный газ со скидкой 50%. При этом ещё в феврале Пекин подписал с Москвой 10-летней нефтяной контракт на $80 млрд.



И в то время как экспорт российской нефти в Европу, США, Японию и Корею сокращается, Китай в июне по закупкам обогнал ЕС, став крупнейшим покупателем нефтепродуктов из России. И пока Москва обходит западные санкции, переключившись на Пекин, последний получает энергетические ресурсы, необходимые для осуществления его мечты об экономической гегемонии над США.



Ещё большую тревогу вызывает «противостояние великих держав» и последствия растущего китайско-российского партнёрства для будущего Соединённых Штатов и их союзников.



Китай и Россия обещают «безграничное» сотрудничество с открыто вызывающим отношением к США. Тут, как отмечает издание, Владимир Путин прямо указывает на то, что западные санкции, «разрушающие то, что осталось от европейских экономик», вызвали глобальный сдвиг сил в сторону Азии, о чём зачастую помалкивают как СМИ, так и администрация Байдена.



Однако западные лидеры предпочли вести нынешнюю опосредованную войну с помощью непоследовательных санкций и предоставления Украине иностранной помощи на миллиарды долларов, не осуществляя при этом за ней никакого надзора.



«Чего же с помощью этого удалось добиться, кроме продолжающегося конфликта и роста долгов у американских налогоплательщиков во время рецессии?» — задаёт автор риторический вопрос.



По словам Брэдли-Фэррелл, мир на Украине не наступит до тех пор, пока США и Россия не сядут лицом к лицу и не обсудят конкретные условия мирного договора. Ничто, кроме такого уровня переговоров, не будет эффективным, уважаемым и гарантированным.



«Как бы вы ни восхищались мужеством украинских граждан, они не могут продолжать сдерживать Россию, не понеся смертоносного и дорогостоящего наказания. Остаётся лишь договариваться о мире», — подытоживает свою статью обозреватель The Washington Times.