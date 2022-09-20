Das Erste: Германия поставит Украине ещё 4 САУ PzH 2000
Германия предоставит Украине ещё 4 САУ PzH 2000, пишет Das Erste. Как сообщили в Минобороны ФРГ, речь идёт о бывших в употреблении боевых машинах, которые были снова приведены в готовность.
Германия предоставит Украине ещё 4 САУ PzH 2000, пишет Das Erste. Как сообщили в Минобороны ФРГ, речь идёт о бывших в употреблении боевых машинах, которые были снова приведены в готовность.
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о том, что Верховный суд Башкортостана снял с рассмотрения дело о выплате экс-президентом клуба Леонидом Федуном 89 млн рублей.
Специалисты столичных городских служб обновили свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта к осенне-зимнему периоду.
Роберт Чибеж, агент полузащитника «Удинезе» Яки Бийола, рассказал, что словенский футболист задумывается о возвращении в ЦСКА в будущем.
Опрос «Дом.ру» показал, что 49% россиян считают телемедицину ненадёжным методом лечения.
Президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.
Бывший пилот «Формулы-1», россиянин Никита Мазепин рассказал, как питаются гонщики.
Футбольный клуб «Крылья Советов» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам игры с «Ростовом».
Совет ЕС принял решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в размере €5 млрд.
Сервис «Туту.ру» выяснил самые распространённые проблемы у путешественников при заселении в отель в ходе опроса 1462 туристов.
В Тюмени Промышленно-энергетический форум TNF стартует во вторник, 20 сентября. Впервые в рамках мероприятия пройдёт открытая выставка передовых технологий для Топливно-энергетического комплекса.
В Госдуме внесли поправки, предлагающие ввести в УК статью об ответственности до 15 лет за мародёрство в период военного времени.
В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов высказался о ситуации с российской танцевальной парой Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что в 78% жилых домов столицы включили отопление.
Депутаты Госдумы и сенаторы предложили ввести в УК понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооружённый конфликт».
Серебряные призёры Олимпийских игр Никита Кацалапов и Виктория Синицина, выступающие в танцах на льду, пропустят контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
Двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский поделился мнением о будущем Аслана Карацева.
Стала известна сумма, за которую могут быть проданы два билета с дебютного матча шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о поддержке России в конфликте с Украиной.
Саблист Константин Лоханов исключён из состава сборной России по фехтованию 9 сентября.
Евросоюз намерен обсудить изменение принципов принятия решений, в частности возможность отмены наложения вето на инициативы по введению антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на министра Германии по делам Европы Анну Люрман.
В Ростовской области на этой неделе начнутся похолодания.
Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко признался, что ему нравится, как играет ЦСКА.
Основатель медийного клуба «Амкал» Герман Эль Классико Попков рассказал, кого из профессиональных игроков пригласил бы в команду.
Ресейлер Григорий Сергевчев рассказал, что в ситуации, когда бренды ушли с рынка, в России увеличивается количество ресейлеров, которые продают подделки.
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сообщил, что 21 сентября в Пекине пройдёт второй форум, посвящённый безопасности на Ближнем Востоке.
Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал новый иск к экс-президенту клуба Леониду Федуну на 365 млн рублей.
Союзные силы на Артёмовском направлении перешли от обороны к продвижению вперёд, сообщил в эфире «Соловьёв Live» глава ДНР Денис Пушилин.
Юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, как продать собранные в лесу грибы, не нарушив закон.
Согласно опросу, проведённому сервисом «Работа.ру», чаще всего россияне хотели бы работать с коллегами своего возраста, однако у специалистов разных возрастных групп есть свои положительные качества.
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, что в нынешних условиях, когда модные бренды покидают российский рынок, у потребителей растёт интерес к секонд-хенду, причём не только в массмаркете, но и в премиальном сегменте.
IT-специалисты разработают новый сервис для ВДНХ, приняв участие в конкурсе «Лидеры цифровой информации» в Москве.
В Москве стартовал приём заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро». Начинающие артисты смогут подать документы до 20 октября.
Верховный суд Республики Башкортостан снял с рассмотрения дело о выплате бывшим президентом «Спартака» Леонидом Федуном 89 млн рублей экс-генеральному директору клуба Шамилю Газизову.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что пиццу можно сделать полезнее, заменив пшеничную муку в тесте на ржаную или добавив ржаную муку в дрожжевое тесто.
В Госдуму хотят внести законопроект, в котором содержится положение о туристическом сборе, его предлагается сделать бессрочным, а каждый регион сможет вводить его по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа.
В Ленинградской области в музее П.Е. Щербова найден тайник с личными вещами и документами хозяина усадьбы — художника Павла Щербова.
В Германии поставщики газа отказываются подключать граждан к базовым тарифам на электроэнергию. Об этом сообщает газета Die Welt.
Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести голосование о признании области субъектом России.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост наставника «Ювентуса».
Общественная палата Донецкой Народной Республики выступит с инициативой о проведении электронного голосования по вопросу статуса региона.
Действия Вашингтона в отношении Тайваня наносят серьёзный ущерб политической основе отношений Китая и США, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с бывшим госсекретарём США Генри Киссинджером.
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на желание игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома получить гражданство России.
Для членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Турция должна не состоять в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.
В грузинском городе Кутаиси вооружённый мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил с предложением включить в Национальный календарь прививок вакцинацию от ротавируса — острого инфекционного заболевания, которое поражает желудочно-кишечный тракт.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева предупредила, что человека, переносящего сезонные инфекционные заболевания на ногах, могут настичь тяжёлые осложнения.
Аналитики компании «Метриум» выяснили, сколько стоит самое дешёвое и самое дорогое жильё в Москве.
Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовала диабетикам и людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом, включить в рацион цикорий.