N-TV: большая часть немецких САУ на Украине вышла из строя

Лишь 5 из 15 поставленных Украине немецких САУ PzH 2000 сохраняют боеспособность, сообщает N-TV, со ссылкой на депутата бундестага Маркуса Фабера. По словам политика, причина выхода многих САУ из строя заключается в чрезмерном использовании.

Из 15 САУ PzH 2000, поставленных Украине Германией и Нидерландами, лишь 5 по-прежнему сохраняют боеспособность, пишет N-TV, ссылаясь на данные депутата партии «Свободные демократы» Маркуса Фабера. О словам Фабера, причина выхода машин из строя заключается в чересчур интенсивном использовании.

«Я узнал от Минобороны ФРГ, что на данный момент боеспособность сохраняют пять из пятнадцати САУ PzH2000», — приводит издание слова Фабера. Политик также рассказал, что в этой связи украинская сторона изъявила желание получить большее количество запчастей.

Как отмечает издание, Германия уже поставляла Украине некоторые запчасти для военной техники, однако сейчас речь идёт о том, чтобы иметь возможность срочно починить технику прямо на месте. Согласно украинским данным, на сегодняшний день Германия поставила Киеву 10 САУ PzH 2000, а ещё 5 таких же машин предоставили Нидерланды.