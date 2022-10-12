France 24: «историческое соглашение» — Израиль и Ливан поделили газовые месторождения в Средиземном море

Израиль и Ливан при посредничестве США заключили соглашение о разделе газовых месторождений в восточной части Средиземного моря, сообщает France 24. Израильская сторона назвала эту сделку «прорывом» и «историческим достижением», а вот переговорщику от Ливана пришлось оправдываться, утверждая, что он не отступил от своих изначальных требований, и все они были удовлетворены. Детали договора вскоре станут достоянием широкой общественности, рассказывает французский телеканал.

Израиль и Ливан достигли исторического соглашения о своих морских границах. «Углеводородный» конфликт возник из-за 860 квадратных метров водной поверхности в восточной части Средиземного моря, где находятся два месторождения газа. Обе стороны приветствовали сделку, которая была заключена при посредничестве США. Премьер-министр Израиля Яир Лапид назвал её «прорывом»: «Историческое достижение, которое усилит безопасность Израиля, обеспечит израильской экономике многомиллиардные доходы и гарантирует стабильность нашей северной границы».

Правительство Ливана настаивает на том, что оно не отступило от своей переговорной позиции.

ЭЛИАС БУ СААБ, ведущий переговорщик от Ливана: Ливан получил полные права. Все его замечания были учтены. Несмотря на слухи о том, что никакие требования Ливана не были выполнены, все они были выполнены. Так как они были законными.

Даже заклятый враг Израиля «Хезболла», которая раньше грозилась заблокировать сделку, дала ей зелёный свет. Переговоры по этой территории шли с 2020 года. Обе страны заявляют свои претензии на богатое углеводородами месторождение газа Кариш и пока ещё не исследованное месторождение Кана. Детали соглашения вскоре будут оглашены. Но насколько известно, Кариш будет принадлежать Израилю, а Ливан будет контролировать исследование месторождения Кана, где консорциум под эгидой французского энергетического гиганта TotalEnergies будет вести исследование и добычу, выплачивая Израилю определённый процент от любых будущих доходов.

В 2006 году ливанская война закончилась перемирием, но две страны официально остались в состоянии войны. С 2019-го Ливан переживает свой худший кризис ликвидности, что существенно ограничило доступ к топливу. Если газовое месторождение Кана окажется богатым, это может спасти экономику страны.

Дата выхода в эфир 11 октября 2022 года.