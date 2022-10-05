Роджер Уотерс: США — это огромное зло

Британский музыкант Роджер Уотерс заявил, что США — это большое зло, а подконтрольные политикам западные СМИ убеждают население в обратном, навязывая им ложное представление о мире, сообщает Rolling Stone. Сооснователь Pink Floyd назвал конфликт на Украине «ненужным» и призвал Киев пойти на мирное соглашение с Москвой, пишет автор материала.

Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, продолжает выступать с политическими заявлениями. Он ярый сторонник свободной Палестины и движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»), не раз критиковал правых популистов, в том числе президента Бразилии Жаира Болсонару, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Rolling Stone. Недавно он обратился к супруге президента Украины Елене Зеленской в письме, призвав её побудить мужа пойти на мир с Россией, что, по замечанию автора материала, равносильно «уступке» Владимиру Путину.

Уотерс считает, что большинство людей не делают собственных выводов и довольствуются нарративами «полностью монополизированных и подконтрольных» политикам СМИ. Он заметил, что медиа внушают аудитории ложную дихотомию о том, что США олицетворяют добро, а Россия и Китай — зло. Музыкант подчеркнул, что выражает мнение «как налогоплательщик США», говоря, что Штаты куда хуже других стран, убивают больше людей и вмешиваются в выборы. Заявления украинской стороны о случаях военных преступлений, якобы совершённых российскими военнослужащими, Уотерс называет «западной пропагандой», отмечает Rolling Stone. Артист также рассказал о том, что за свои убеждения давно попал в украинские «расстрельные списки», намекая на публикации сайта «Миротворец».

Уотерс занимает критикуемую многими позицию по палестино-израильскому вопросу. Он оговорился, что выступает против государственной политики Израиля, а не его народа, хотя и считает некоторых евреев в США и Великобритании причастными к действиям правительства их исторической родины. В ходе одного из концертов музыканта на экране высветилась надпись: «Нельзя быть оккупантами и бороться за права человека» — как осуждение действий Тель-Авива на палестинских землях. Опровергая частые обвинения в антисемитизме, он отрицает широкое определение этого понятия, заявляя: «Говорить, что Израиль не имеет права на существование, как государство апартеида, по типу Южной Африки… — это не антисемитизм… Они являются расистским, колониальным проектом, который использует систему апартеида».

Уотерс неоднократно осуждал интервенцию США в Сирии, которая имела целью не только борьбу с ИГ*, но и поддержку противников президента Башара Асада. Музыкант подчеркнул, что российские военнослужащие, в отличие от американских, прибыли в ближневосточное государство по приглашению правительства. Вопрос журналиста о легитимности выборов в САР он контраргументировал, ответив: «…В Соединённых Штатах вообще не бывает честных выборов, потому что всё это покупается и оплачивается…» Уотерс также придерживается мнения, что «факты» использования Асадом химического оружия против мирного населения были сфабрикованы, пишет автор статьи.