Rolling Stone Оригинал

Роджер Уотерс: США — это огромное зло

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Британский музыкант Роджер Уотерс заявил, что США — это большое зло, а подконтрольные политикам западные СМИ убеждают население в обратном, навязывая им ложное представление о мире, сообщает Rolling Stone. Сооснователь Pink Floyd назвал конфликт на Украине «ненужным» и призвал Киев пойти на мирное соглашение с Москвой, пишет автор материала.
Роджер Уотерс: США — это огромное зло
AP
Британский музыкант, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, продолжает выступать с политическими заявлениями. Он ярый сторонник свободной Палестины и движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение»), не раз критиковал правых популистов, в том числе президента Бразилии Жаира Болсонару, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает Rolling Stone. Недавно он обратился к супруге президента Украины Елене Зеленской в письме, призвав её побудить мужа пойти на мир с Россией, что, по замечанию автора материала, равносильно «уступке» Владимиру Путину.
 
Уотерс считает, что большинство людей не делают собственных выводов и довольствуются нарративами «полностью монополизированных и подконтрольных» политикам СМИ. Он заметил, что медиа внушают аудитории ложную дихотомию о том, что США олицетворяют добро, а Россия и Китай — зло. Музыкант подчеркнул, что выражает мнение «как налогоплательщик США», говоря, что Штаты куда хуже других стран, убивают больше людей и вмешиваются в выборы. Заявления украинской стороны о случаях военных преступлений, якобы совершённых российскими военнослужащими, Уотерс называет «западной пропагандой», отмечает Rolling Stone. Артист также рассказал о том, что за свои убеждения давно попал в украинские «расстрельные списки», намекая на публикации сайта «Миротворец».
 
Уотерс занимает критикуемую многими позицию по палестино-израильскому вопросу. Он оговорился, что выступает против государственной политики Израиля, а не его народа, хотя и считает некоторых евреев в США и Великобритании причастными к действиям правительства их исторической родины. В ходе одного из концертов музыканта на экране высветилась надпись: «Нельзя быть оккупантами и бороться за права человека» — как осуждение действий Тель-Авива на палестинских землях. Опровергая частые обвинения в антисемитизме, он отрицает широкое определение этого понятия, заявляя: «Говорить, что Израиль не имеет права на существование, как государство апартеида, по типу Южной Африки…  это не антисемитизм… Они являются расистским, колониальным проектом, который использует систему апартеида».
 
Уотерс неоднократно осуждал интервенцию США в Сирии, которая имела целью не только борьбу с ИГ*, но и поддержку противников президента Башара Асада. Музыкант подчеркнул, что российские военнослужащие, в отличие от американских, прибыли в ближневосточное государство по приглашению правительства. Вопрос журналиста о легитимности выборов в САР он контраргументировал, ответив: «…В Соединённых Штатах вообще не бывает честных выборов, потому что всё это покупается и оплачивается…» Уотерс также придерживается мнения, что «факты» использования Асадом химического оружия против мирного населения были сфабрикованы, пишет автор статьи.
 
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Уотерс не поддерживает Украину в её борьбе против России, британец парировал, заявив: «Это ненужный конфликт… И эти люди не должны умирать. И Россию не следовало подталкивать к вводу войск на Украину после того, как Москва в течение 20 лет пыталась избежать этого, предлагая западным правительствам дипломатические меры» — цитирует его слова издание. Неясно, как именно интерпретировать мысли Уотерса: сопротивление России опасно, поскольку чревато ядерной эскалацией, или ошибочно, так как нужно позволить ей господствовать в сфере своего влияния — размышляет автор материала. Музыкант говорит, что верит в положения Всеобщей декларации прав человека ООН и право на свободу выражения мнений, чувств и идей — на этих убеждениях, по его словам, и выстроены его политические взгляды, отмечает Rolling Stone.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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