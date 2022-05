FAZ: триумфальное воссоединение — в Лондоне прошёл первый цифровой концерт легендарной ABBA

В Лондоне состоялся первый концерт легендарной шведской группы ABBA после 40-летнего перерыва, сообщает Frankfurter Allgemeine. Однако на сцене настоящих музыкантов заменили их голограммы. Возвращение оказалось триумфальным: от шоу в Лондоне поклонники остались под большим впечатлением.

В четверг в Лондоне состоялся первый концерт после возвращения ABBA. Однако вечер несколько отличался от того, чего следовало ожидать от группы, распавшейся около 40 лет назад. На арене, построенной специально для этого события, вместо 70-летних музыкантов на сцену вышли аватары. На вопрос о том, стоит ли ждать нового творчества ABBA после выхода последнего альбома Voyage, музыканты ответили так:

БЕННИ АНДЕРССОН, участник ABBA: Мне кажется, мы уже сделали достаточно. Мы работали над альбомом пять с половиной лет. Нам всем за 70, я не думаю, что мы выпустим ещё один.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Значит, больше ничего нового?

БЕННИ АНДЕРССОН, участник ABBA: Я не думаю, что это категоричное «нет», никогда не говори никогда, но это «нет».

АГНЕТА ФЭЛЬТСКОГ, участница ABBA: Возможно, если у нас будет вторая жизнь…

БЬОРН УЛЬВЕУС, участник ABBA: Аватары будут жить за нас.

(играет песня)

The love you gave me

Nothing else can save me, S.O.S.

Благодаря так называемой технологии захвата движения были созданы цифровые версии участников группы времён расцвета их карьеры в 70-х. Видеоклип даёт представление о том, что ждёт зрителей на концерте. От концерта в Лондоне поклонники остались под большим впечатлением.

ЗРИТЕЛЬ 1: Это просто фантастика, я видел их в 1979 году. Это перенесло меня прямо туда. Как будто увидел их вживую. Наслаждение для ушей, глаз и ног, просто развлечение без остановки.

ЗРИТЕЛЬНИЦА: Это было блестяще и очень реалистично. Когда они вышли на сцену, я расплакалась. Мне кажется, я так долго ждала, чтобы увидеть их.

ЗРИТЕЛЬ 2: Это было очень эмоционально, это было блестяще, это было невероятно, это было что-то особенное. Я с трудом могу поверить в то, что я видел.

ABBA работала над проектом с командой из 850 человек, компанией, основанной создателем «Звёздных войн» Джорджем Лукасом. Во время шоу настоящие участники ABBA оставались в зрительном зале, но в конце вышли на сцену. Концерты официально начинаются 27 мая и являются частью триумфального возвращения группы.

Дата выхода в эфир 27 мая 2022 года.