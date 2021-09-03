NTD: легендарная АВВА впервые за 40 лет выпустит новый альбом
Спустя 40 лет шведская поп-группа ABBA возвращается с новым альбомом под названием Voyage. Он выйдет 5 ноября. Две композиции из него можно услышать уже сейчас. Они называются «Я всё ещё верю в тебя» и «Не отвергай меня». Всего же в альбом вошло 10 новых песен.
БЕННИ АНДЕРССОН, музыкант группы ABBA: Когда мы начали этот проект, у нас было всего две песни. А потом мы подумали: может быть, стоит создать ещё пару композиций, потому что так радостно было снова находиться в студии вместе — вчетвером.
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