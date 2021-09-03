NTD: легендарная АВВА впервые за 40 лет выпустит новый альбом

Легендарная шведская поп-группа ABBA спустя 40 лет возвращается на большую сцену. Как передаёт NTD, две композиции из нового альбома Voyage можно услышать уже сейчас, а уже в мае в Лондоне состоится концерт ансамбля, на котором прозвучат не только новые песни, но и самые популярные хиты.

Спустя 40 лет шведская поп-группа ABBA возвращается с новым альбомом под названием Voyage. Он выйдет 5 ноября. Две композиции из него можно услышать уже сейчас. Они называются «Я всё ещё верю в тебя» и «Не отвергай меня». Всего же в альбом вошло 10 новых песен.

БЕННИ АНДЕРССОН, музыкант группы ABBA: Когда мы начали этот проект, у нас было всего две песни. А потом мы подумали: может быть, стоит создать ещё пару композиций, потому что так радостно было снова находиться в студии вместе — вчетвером.

БЬОРН УЛЬВЕУС, музыкант группы ABBA: На меня нахлынули воспоминания. Наши отношения, связь между нами — всё это ясно встало перед глазами. Всё вернулось в считанные секунды.

Солистки Анни-Фрид Лингстад и Агнета Фельтског не присутствуют на презентации нового альбома. Но их коллеги говорят, что они смотрят трансляцию по телевизору.

ABBA также выступит с концертами. Правда, вместо живых людей на сцену выйдут голограммы. Для этого создали специальные цифровые аватары, которые члены группы прозвали «ABBA-тарами».

БЕННИ АНДЕРССОН: Единственной большой проблемой было то, что нам пришлось сбрить бороды. Я ношу бороду уже 50 лет. Это было нужно для того, чтобы всё сделали точно.

Концерты пройдут в мае на специально построенной арене в Лондоне. Вместе с голограммами выступят десять живых музыкантов. В программу войдут 22 песни, в том числе две новые, а также — самые популярные хиты, включая Dancing Queen.

Музыканты выбрали для выступлений Лондон, поскольку, как они считают, британцы всегда принимали их за своих.

Группа ABBA появилась в 1972 году. В 82-м совместные выступления прекратились. В 2018-м члены группы снова объединились для совместного проекта.

ABBA считается одним из самых успешных музыкальных коллективов за всю историю поп-музыки. В мире продано более 350 миллионов экземпляров записей группы.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2021 года.