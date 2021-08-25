Euronews: The Rolling Stones лишились легендарного барабанщика Чарли Уоттса

Барабанщик знаменитой британской группы The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался в больнице Лондона в возрасте 80 лет. Уоттс внёс значительный вклад в создание образа этого легендарного рок-бэнда. А в 2006 его включили в Зал славы Modern Drummer как одного из величайших барабанщиков в истории музыки, передаёт Euronews.
На 81-м году жизни скончался барабанщик британской группы The Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом объявил агент музыканта. По его словам, Уоттс умер в лондонской больницы в окружении членов семьи.
Чарльз Роберт Уоттс присоединился к дебютировавшей тогда группе The Rolling Stones в 1963-м. Он был барабанщиком, но внёс значительный вклад в создание образа рок-бэнда.
О характере Уоттса может свидетельствовать приписываемая ему идея приехать на пресс-конференцию на грузовике с открытым кузовом, исполняя одну из композиций группы. Так произошло в Нью-Йорке в 1975, когда The Rolling Stones играли посреди Манхэттена Brown Sugar.
Примечательно, что сам Уоттс признавался в большей любви к джазу. В 1991-м он организовал джазовый квинтет, который долгое время выступал с концертами, некоторые из которых были записаны и изданы в виде отдельных пластинок.
В 2006 Уоттса включили в Зал славы Modern Drummer как одного из величайших барабанщиков в истории музыки.
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