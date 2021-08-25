Insider: выросший младенец с культовой обложки подал в суд на Nirvana за «сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях»

Спенсер Элден, чьё младенческое фото попало на «одну из самых узнаваемых обложек» в истории, подал в суд на группу Nirvana и музыкальные лейблы, стоящие за выпуском альбома 1991 года Nevermind, пишет Insider. Истец обвиняет коллектив в «сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях» и настаивает, что знаменитый снимок причинил ему «ущерб на всю жизнь».

В 1991 году фото ныряющего в бассейне малыша Спенсера Элдена появилось на обложке нового альбома американской рок-группы Nirvana под названием Nevermind. Сейчас выросший Элден решил подать в суд на создателей обложки, поскольку, по его словам, коллектив нарушил федеральные законы, касающиеся детской порнографии, сообщает Insider.

Среди ответчиков в иске фигурируют как члены группы, так и сделавший снимок фотограф Кирк Уэддл и музыкальные лейблы, стоящие за выпуском альбома, — DGC Records, Warner Records, MCA Records и Universal Music Group.

Судится Элден за «сексуальную эксплуатацию детей в коммерческих целях», поскольку «одна из самых узнаваемых обложек всех времён» причинила ему «ущерб на всю жизнь», включая постоянные эмоциональные страдания, потерю прибыли и проблемы психического характера.

«Настоящая личность и официально зарегистрированные имя и фамилия Спенсера оказались навсегда связаны с сексуальной эксплуатацией в коммерческих целях, которую он пережил, будучи несовершеннолетним и продукт которой распространяется и продаётся по всему миру, с тех пор как он был маленьким ребёнком и по сей день», — цитирует издание исковое заявление.

Как утверждают адвокаты, ни Элден, ни его родители не подписывали никаких документов, дающих разрешение на использование его фотографии, и ни разу не получили компенсацию за это использование.

Хотя в более зрелом возрасте Элден несколько раз воссоздавал оригинальный снимок, ещё в интервью 2016 года он признался GQ Australia, что его отношение к знаменитой обложке с его участием изменилось. «С недавних пор я стал задумываться: «А что если я против того, чтобы все смотрели на мой чёртов пенис?» Мне выбора никто не давал», — заявил Спенсер журналистам.