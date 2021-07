«Свободу Бритни» — Le Monde рассказала, как борьба за права поп-звезды объединила Америку

Движение в поддержку Бритни Спирс, сражающейся за возможность уйти из-под опеки отца, набирает в США всю большую популярность, объединяя людей и организации с совершенно разными взглядами, пишет Le Monde. Под влиянием этого дела в конгресс США даже был внесён законопроект об изменениях условий опекунства в США, замечает издание.

Движение «Свободу Бритни» добралось до конгресса США, пишет Le Monde. Во вторник 20 июля два члена палаты представителей внесли на рассмотрение законопроект, направленный на изменение условий опеки в США. Этот закон предоставит лицам, находящимся под опекой, право менять опекуна, назначенного судом. Сторонники проекта назвали его «Закон о свободе Бритни» в честь певицы, в течение тринадцати лет лишённой значительной части самостоятельности. «Если этот кошмар случился с ней, это может случиться с каждым», — сочла одна из двух авторов текста, представительница Южной Каролины от Республиканской партии Нэнси Мейс.

Инициатива парламентариев стала последним проявлением необычайного резонанса, полученного в США делом о борьбе звезды с опекунством, которое до 2019 года полностью принадлежало её отцу, а позже осуществлялось им совместно с опекуншей, назначенной судом. Суперпопулярная среди подростков поп-звезда 2000-х годов, известная своими выходками, преследуемая таблоидами, бывшая пациентка больницы для лечения психиатрических расстройств внезапно стала заслуживающей доверия, замечает издание.

Лозунг «Свободу Бритни», долгое время бывший на вооружении у группы фанатов, убеждённых, что певицу удерживали против её воли и что она посылала сигналы бедствия, зашифрованные в сообщениях в социальных сетях, теперь принят всеми, вплоть до истеблишмента, констатирует газета.

После выхода в феврале документального фильма The New York Times «Бритни Спирс под прицелом», давшего основания для обвинений в адрес её отца Джейми Спирса, за дело Бритни взялся Ронан Ферроу — журналист, сокрушивший Харви Вайнштейна. В субботу 3 июля в статье для журнала New Yorker он доказал, что она была практически захвачена в плен: так, её учётные записи в социальных сетях управляются компанией CrowdSurf — единственной, кто имеет право публиковать её сообщения. Накануне первого слушания певица позвонила в экстренную службу, чтобы заявить о себе как о жертве злоупотребления опекой, что посеяло панику в её окружении, рассказал журналист.

Движение # metoo также приняло Бритни в свои ряды пишет газета. Действительно, во время своего первого публичного выступления 23 июня звезда призналась, что в 39 лет она не имеет права снимать установленную внутриматочную спираль, хотя хотела бы третьего ребёнка. Даже Американский союз гражданских свобод встал на её сторону: 13 июля почтенная организация по защите гражданских прав вместе с двадцатью пятью другими организациями поддержала ходатайство «пленницы» о возможности выбора собственного адвоката.

От Пэрис Хилтон до Мэрайи Кэри, Кристины Агилеры, Майли Сайрус и Веры Вонг, звезды шоу-бизнеса и моды объединились, поддержав хэштег #FreeBritney. «В течение четырёх лет мы позволяли совершенно неуравновешенному человеку управлять этой страной. Я думаю, мы можем позволить Бритни получить кредитную карту», — заключил комик Билл Мар.

Новое слушание запланировано на понедельник 26 июля в Лос-Анджелесе, где каждый шаг суда сопровождается демонстрациями фан-клуба звезды. После того, как 23 июня судья Бренда Пенни дала Бритни право выбрать нового адвоката, бывший защитник Шона Пенна и Стивена Спилберга Мэтью Розенгарт заверил, что предпримет «агрессивные и быстрые шаги», чтобы лишить отца контроля над имуществом исполнительницы.

Как напоминает издание, находясь под опекой, звезда выпустила четыре альбома, совершила мировое турне, которое принесло ей $131 млн, и регулярно выступает в Лас-Вегасе. На суде она пригрозила, что больше не выступит на сцене, пока отец будет отвечать за её финансовые интересы. Помимо Джейми Спирса, опека над Бритни принадлежит профессиональному опекуну Джоди Монтгомери, которая потребовала, чтобы расходы на её безопасность ($50 тыс. в месяц на телохранителей) были возмещены из средств певицы.

По мнению экспертов, Бритни Спирс, без сомнений должна иметь возможность получит решение в свою пользу до конца года. «В любом случае ей удастся невозможное : объединить демократов и республиканцев», — подчёркивает газета. Ожидается, что законопроект республиканки Нэнси Мейс, подержанный демократом Чарли Кристом, получит широкую поддержку.