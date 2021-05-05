Daily Mail: Бритни Спирс назвала лицемерными посвящённые ей документалки The New York Times и BBC

Американская поп-звезда Бритни Спирс назвала «лицемерными» вышедшие недавно документальные фильмы о её жизни, пишет Daily Mail. Как отмечает таблоид, певица, по всей видимости, имела в виду документалки газеты The New York Times и телеканала BBC.
Американская певица Бритни Спирс раскритиковала недавно выпущенные документальные фильмы о её жизни, назвав их «лицемерными», пишет Daily Mail. Своё недовольство она выразила в пространной публикации в Instagram, в которой она также высмеяла утверждения о том, что не отвечает за собственные социальные сети.
Как отмечает издание, 39-летняя певица, по всей видимости, имела в виду документалки The New York Times и BBC.
Оба материала подробно описывают проблемы с психическим здоровьем у «поп-суперзвезды», которые в конечном итоге привели к тому, что 13 лет назад её отец Джейми получил опеку над ней и контроль над её имуществом. Кроме того, в этих документальных фильмах также описывается, c каким остервенением СМИ муссировали её публичный срыв.
В своём посте в Instagram Спирс отметила: «Эти документальные фильмы такие лицемерные… Они критикуют СМИ, а затем делают то же самое? Какого чёрта …»
Певица опубликовала это пост в понедельник вместе с видео, на котором она танцует в спортивном топе и шортах в фойе своего особняка в пригороде Лос-Анджелеса.
Говоря о документалках, она поделилась с поклонниками, что, хотя и «польщена» вниманием, но ей не нравится таким образом возвращаться к самым «негативным и травмирующим» этапам её жизни.
Бритни объяснила, что хотя она за свою жизнь многое пережила, однако были и «удивительные времена», на которых в этих фильмах не акцентируется внимание.
Её пост, как подчёркивается в статье, появился в то самое время, когда она готовится в следующем месяце оспорить в суде опеку её отца над ней.
В заключение она ответила на заявления своего бывшего визажиста Билли Брасфилда о том, что у неё нет собственных социальных сетей.
«Я вообще-то не общаюсь с Билли Би, так что, честно говоря, я в диком замешательстве! — написала она. — Это мой Instagram!».
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