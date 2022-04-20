NTD: китайский пианист-виртуоз сыграл концерт среди заснеженных альпийских вершин

Китайский пианист-виртуоз Лан Лан провёл концерт среди заснеженных альпийских вершин. Как передаёт NTD, музыкант сыграл классические произведения на высоте 3500 метров над уровнем моря в Бернских Альпах в Швейцарии. Лан, который впервые выступал в такой обстановке, исполнил три композиции, включая китайскую.

Концерт среди заснеженных альпийских вершин. Китайский пианист Лан Лан сыграл классические произведения на высоте 3500 метров над уровнем моря. Для выступления он выбрал перевал в Бернских Альпах в Швейцарии. Здесь же находится самая высокогорная железнодорожная станция Европы.

Концерт длился восемь минут. Пианист исполнил три композиции, включая китайскую. Говорит, что впервые выступает в такой обстановке.

ЛАН ЛАН, пианист: Сердце бьётся немного чаще, но мне очень понравилось. Чувствую себя прекрасно, и особых трудностей не было.

Лан Лана считают пианистом-виртуозом. Он родился в Китае в 1982 году. В два года услышал в мультфильме «Том и Джерри» Венгерскую рапсодию Ференца Листа. После этого увлёкся музыкой. Учиться начал в три года, а уже в пять занял первое место на фортепианном конкурсе в Шэньяне. В 97-м вместе с родителями эмигрировал в США.

Пианист создал Международный музыкальный фонд Лан Лана. Его цель — популяризовать классическую музыку в мире. Особое внимание уделяется обучению юных музыкантов.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2022 года.