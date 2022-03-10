Independent: «неуместно в такое время» — британский оркестр исключил из программы увертюру Чайковского

На фоне ввода российских войск на Украину Кардиффский филармонический оркестр уберёт из программы исполнение увертюры «1812 год» композитора Петра Чайковского, передаёт The Independent. Впрочем, в Великобритании некоторые осудили решение. Так, британский парламентарий Фэй Джонс призвала не делать всю Россию своим врагом.

Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании принял решение убрать из программы увертюру русского композитора Петра Чайковского на фоне продолжающейся спецоперации России на Украине, сообщает The Independent.

В оркестре сочли, что исполнение увертюры «1812 год» в Сент-Дэвидс-холле 18 марта было бы «неуместно в такое время», указав на события на Украине. В новую программу, которую исполнят музыканты, войдут увертюра Джона Уильямса «Ковбои», Симфония №8 Антонина Дворжака и вариации на собственную тему «Загадка» Эдуарда Элгара.

Впрочем, как отмечает издание, не все согласились с «неуместностью» исполнения произведений российских композиторов. Так, по словам члена британского парламента от Консервативной партии Фэй Джонс, врагом должен быть российский лидер Владимир Путин, а «не Россия».

The Independent напоминает, что ранее на фоне ввода российских войск на Украину в России уже были отменены ряд концертов иностранных исполнителей, а некоторые российские музыканты стали жертвами культуры «отмены».

Так, свою должность главного дирижёра Мюнхенской филармонии потерял Валерий Гергиев. Гергиева уволили за поддержку Путина и отказ осудить спецоперацию России. Мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что решение было принято после того, как Гергиев, занимавший пост главного дирижёра с сезона 2015/16, не ответил на его призывы переосмыслить и пересмотреть положительную оценку российского лидера.

В феврале отставка Гергиева с поста почётного президента Эдинбургского международного фестиваля была «запрошена и принята» попечительским советом мероприятия. Позже в Роттердамском филармоническом оркестре также объявили, что больше не намерены работать с российским дирижёром.

Кроме того, в начале марта в Нью-Йорке в театре «Метрополитен-опера» отменили серию выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко из-за ситуации вокруг Украины.