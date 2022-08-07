«Начинающий военный преступник» — Роджер Уотерс обвинил Байдена в разжигании украинского конфликта

Рок-музыкант и экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN возложил ответственность за боевые действия на Украине на президента США Джо Байдена. По мнению Уотерса, именно администрация Байдена не смогла подтолкнуть власти Украины к переговорам. Кроме того, как заявил музыкант журналисту CNN, конфликт в сущности стал ответом на действия НАТО, которое подошло вплотную к российским границам.

В рамках этого тура выступаете ли Вы как человек, который не делает никому поблажек и всех одинаково критикует? Я почему спрашиваю: я ведь помню прошлый Ваш тур — я сам ходил на Ваше выступление, — и он был главным образом посвящён Трампу. А на нынешнем Вашем концерте Вы показываете монтаж с людьми, которых Вы считаете военными преступниками, и на экране, как я понимаю, появляется в том числе фотография Байдена с подписью: «Начинающий». Как это понимать?

РОДЖЕР УОТЕРС, музыкант: Момент с президентом Джо Байденом-то?

Да.

РОДЖЕР УОТЕРС: Ну, во-первых, он разжигает войну на Украине — а это уже очень серьёзное преступление. Почему США не стали подталкивать Зеленского, украинского президента, к переговорам, дабы тем самым убрать потребность в этой ужасной, кошмарной войне, в которой погибает столько — да мы даже не знаем сколько — украинцев и россиян?

Но Вы же ведь возлагаете вину на ту страну, в которую как раз и вторглись! Ну бросьте — у Вас всё вышло наоборот.

РОДЖЕР УОТЕРС: Тут такое дело — как с любой войной: нужно задавать вопрос, когда она началась, надо вспоминать историю. И можно сказать, что она началась в тот день, а можно — что она началась ещё в 2008 году, понимаете? Суть этой войны — в действиях НАТО, которое прижалось вплотную к российским границам, и ответных шагах. А альянс ведь обещал этого не делать Горбачёву, когда с ним вели переговоры о полном выводе советских войск из Восточной Европы.

На такие Ваши слова я не могу не ответить — а как насчёт нашей освободительной роли? Уж Вы-то должны понимать...

РОДЖЕР УОТЕРС: Нет у Вас никакой освободительной роли! Вы что вообще несёте?

А Вторая мировая что? Ваш отец на ней погиб! Ну бросьте же!