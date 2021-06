Rolling Stone: «хотят всё заграбастать» — Роджер Уотерс отказал Facebook в правах на хит Pink Floyd

Экс-лидер рок-группы Pink Floyd Роджерс Уотерс в резкой форме отказал Facebook в сотрудничестве и заявил, что не собирается предоставлять платформе права на песню Another Brick in the Wall, Part 2 для очередной рекламы, пишет Rolling Stone. По мнению музыканта, Facebook стала слишком влиятельной, занимается цензурой и «коварными» манёврами пытается «заграбастать абсолютно всё».

Reuters

На недавнем мероприятии в поддержку основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс рассказал журналистам, что компания Facebook обратилась к нему за разрешением использовать знаменитую композицию Another Brick in the Wall, Part 2 в новой рекламе для Instagram, сообщает Rolling Stone. Впрочем, артист предложение воспринял негативно. «Вот этот запрос мне поступил сегодня утром, предложили очень, очень много денег. И мой ответ: «Да пошли вы. Ни за что». По словам Уотерса, подобными «коварными» манёврами Facebook пытается «заграбастать абсолютно всё». «Я, Цукерберг, в этой фигне участвовать не буду», — обратился музыкант к создателю платформы. — La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021 Как отмечает издание, Facebook на момент публикации статьи ситуацию никак не прокомментировала. В ходе мероприятия Уотерс зачитал отрывок из письма, которое компания ему прислала: «Мы будем благодарны, если вы рассмотрите наш проект. На наш взгляд, основной посыл этой песни всё ещё очень актуален и необходим сегодня, и это говорит о том, насколько это вневременное произведение». «И при этом они хотят использовать эту песню, чтобы сделать Facebook и Instagram ещё более влиятельными, чем они уже есть, и чтобы и дальше продолжать цензурировать всех нас здесь и не дать широкой общественности узнать историю Джулиана Ассанжа, ознакомившись с которой, люди сказали бы: «Что? Ну нет. Довольно», — заявил Уотерс. Напоследок артист припомнил Цукербергу предшественника Facebook, сайт FaceMash, который программист создал, учась в Гарварде, в 2003 году. Платформа предназначалась для сравнения внешности девушек, учащихся в том же университете. «Как так вышло, что мы дали столько власти этому мелкому засранцу, который начинал с того, что присваивал девушкам оценки: «Эта хорошенькая, потянет не четыре из пяти, а та страшная — дадим единицу»? Но вот он, один из самых влиятельных идиотов во всём мире», — возмутился музыкант.

