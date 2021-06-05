WSJ: оскорбление для миллионов избирателей — Трамп о решении Facebook блокировать его аккаунты до 2023 года

Компания Facebook решила оставить заблокированными аккаунты Дональда Трампа как минимум до января 2023 года, пишет The Wall Street Journal. Бывший американский лидер назвал это решение корпорации оскорблением для миллионов избирателей, проголосовавших за него в прошлом году. Он также добавил, что нельзя допускать, чтобы подобная цензура сходила ИТ-компании с рук.
Компания Facebook сообщила о том, что блокировка аккаунтов Дональда Трампа в одноимённой соцсети и в Instagram продлится ещё как минимум два года — до января 2023 года, пишет The Wall Street Journal.
Таким образом корпорация официально оформила долгосрочное наказание для бывшего президента США, после того как её независимый надзорный совет посчитал неправильным оставлять на неопределённый срок запрет в отношении экс-главы Белого дома.
В компании заявили, что вопрос о блокировке аккаунтов пересмотрят через два года с момента первоначального решения, принятого 7 января — на следующий день после того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий, где законодатели в тот момент проводили заседание по утверждению итогов выборов, закончившихся победой президента Джо Байдена.
Facebook и другие социальные сети удалили тогдашнего президента со своих платформ, обвинив его в подстрекательстве к беспорядкам.
Этот шаг немедленно придал новую силу давним дебатам о том, насколько ИТ-компаниям должно быть позволено контролировать онлайн-выступления своих пользователей.
Поскольку Трампу также навсегда запретили доступ к Twitter, наказание со стороны Facebook на длительный срок закрывает для него один из основных способов воздействия на политическую дискуссию.
В компании также подчеркнули, что в случае, если аккаунты Трампа будут восстановлены и он затем совершит новые нарушения, то бывший американский лидер столкнётся со «строгим набором быстро усиливающихся санкций», в том числе с безвозвратным удалением его страниц и аккаунтов.
Трамп назвал решение Facebook оскорблением для миллионов людей, проголосовавших за него в 2020 году.
«Нельзя позволять, чтобы эти цензура и попытки заткнуть рот сошли им с рук. В конечном итоге мы победим. Наша страна больше не может терпеть подобные злоупотребления!», — подчеркнул экс-президент США.
Трамп также пообещал, что когда он вновь займёт президентский пост, то никаких ужинов с Марком Цукербергом и его женой, устроенных по просьбе главы Facebook, больше не будет.
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