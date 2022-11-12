CNN: новое правительство Израиля сформирует политический долгожитель Нетаньяху

Президент Израиля Ицхак Герцог собирается передать бывшему премьеру страны Биньямину Нетаньяху мандат на формирование нового правительства, сообщает CNN. В результате он в шестой раз займёт самый главный руководящий пост государства. Но согласовать все назначения и дальнейшие политические меры со своими партнёрами по коалиции Нетаньяху будет непросто. Ведь в этот раз он пришёл к власти благодаря поддержке крайне правых и ультраортодоксальных сил.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил о намерении уже на этой неделе выдать экс-премьеру страны Биньямину Нетаньяху мандат на формирование нового правительства, сообщает CNN. Таким образом он в шестой раз займёт самый главный руководящий пост государства и закрепит за собой статус политического лидера с самым большим стажем.

Официально мандат будет передан в воскресенье в резиденции президента. По словам Герцога, он принял такое решение после консультаций со всеми фракциями израильского парламента. 64 члена кнессета порекомендовали на пост премьер-министра именно Нетаньяху, 28 — действующего премьера Яира Лапида. После назначения у нового главы правительства будет 28 дней на формирование государственного органа с возможным продлением этого срока на 14 дней. Во время переговоров Нетаньяху предстоит поделить посты в министерствах между своими партнёрами по коалиции и договориться о дальнейших политических мерах.

«Это будет самое интересное», — отмечает американский телеканал. Ведь партнёры будут выдвигать ему требования, невыполнение которых может привести к краху блока. К примеру, ультраортодоксальные политические объединения требуют увеличения бюджетов для религиозных школ и наделения граждан законным правом не учить их детей так называемым мирским предметам, в частности математике и английскому языку.

Тяжелее всего Нетаньяху придётся с его новыми радикально правыми союзниками из партий «Еврейская сила» и «Религиозный сионизм». Лидер последней, Бен-Гвир, известный тем, что разжигает в стране антиарабский расизм и поддерживает терроризм, хочет стать министром общественной безопасности. Его партнёр Бецалель Смотрич называет себя «гордым гомофобом» и выступает за ограничение власти Верховного суда и, в частности, отмену статьи о злоупотреблении доверием, которая входит в обвинительное заключение против Нетаньяху.

Но этот судебный процесс — не самый большой повод для беспокойства экс-премьера, считает CNN. Объединив свои силы с радикально правым крылом, он может ещё сильнее испортить отношения с половиной населения Израиля, которая не голосовала за блок поддерживающих его партий. Ведь есть риск, что такой альянс приведёт к ослаблению запрета на строительство новых поселений на оккупированных Израилем территориях на западном берегу реки Иордан. Насилие между израильтянами и палестинцами может обостриться. Взрывоопасной может стать и ситуация вокруг Храмовой горы, которую мусульмане называют «благородным святилищем». В рамках статус-кво там сейчас разрешено молиться только мусульманам. Бен-Гвир же выступает за то, чтобы это было разрешено и евреям. Любые изменения сложившегося положения палестинские военные могут использовать как предлог для совершения атак.