Guardian: Израиль ответил на массированный ракетный обстрел ударами по Газе и Ливану

Израильские самолёты нанесли несколько ударов по объектам в Ливане и сектора Газа, пишет The Guardian. Операция израильских ВВС стала ответом на массированный ракетный обстрел израильской территории, предпринятый в четверг.
ВВС Израиля рано утром в пятницу нанесли удары по ряду объектов в Ливане и секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел израильской территории, ответственность за который израильское правительство возложило на палестинское движение ХАМАС, сообщает The Guardian.
Как отмечается в материале британского издания, израильская сторона утверждает, что наносила удары по туннелям, использующимся ХАМАС, а также производственным центрам движения в Газе и «террористической инфраструктуре» в Ливане.
По данным The Guardian, во время авиаударов по Газе из сектора вёлся ответный огонь ракетами, в связи с чем в приграничных населённых пунктах Израиля звучала воздушная тревога.
Как напоминает корреспондент издания, в четверг север Израиля подвергся самому массированному ракетному обстрелу с 2006 года с территории Ливана. На протяжении атаки было выпущено 34 ракетных снаряда, большая часть из которых были перехвачены израильскими средствами ПВО. Сообщается, что незначительные ранения получили двое израильтян.
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