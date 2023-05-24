Polskie Radio: сюрпризы ещё возможны — министр обороны Латвии считает ошибкой утверждения об ослаблении России

Несмотря на существенные потери в ходе украинского конфликта, западным странам не следует рассчитывать на то, что Россия даст задний ход, заявила в польском городе Легионово министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Как передаёт Polskie Radio, она не исключает, что Россия в состоянии ещё преподнести «новые стратегические сюрпризы», поэтому поддержка Запада в адрес Украины должна носить постоянный характер.

«Международное сообщество ошибалось бы, если бы считало, что конфликт на Украине полностью ослабил Россию и что она больше не в состоянии устроить новые стратегические «сюрпризы», — заявила в понедельник министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

Она принимала участие во встрече «Северной группы» в польском городе Легионово. Мурниеце, в частности, подчеркнула, что объём военной помощи Риги в адрес Киева уже превысил 1% ВВП Латвии, сообщает Polskie Radio.

По словам министра, в настоящее время латвийская сторона прежде всего концентрируется на подготовке и обучении украинских солдат и офицеров. Неделю назад своё начало получила новая латвийско-канадская инициатива, направленная на подготовку младших офицеров украинской армии.

«Сегодня на встрече министров обороны «Северной группы» в Польше я подчёркиваю, что, несмотря на большие потери на Украине, не следует рассчитывать на то, что Россия уступит», — написала Инара Мурниеце в Twitter. «Мы должны оставаться движущей силой в плане постоянной поддержки Украины со стороны Запада», — добавила она.

«Северная группа» — это инициированный Великобританией формат, объединяющий страны Северной Европы, членов НАТО или ЕС — Великобританию, страны Северной Европы — Швецию, Норвегию, Данию, Финляндию и Исландию, страны Прибалтики, а также Нидерланды, Германию и Польшу.