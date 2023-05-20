Глава МИД Польши: Россия видит в Западе угрозу и потому стремится его расколоть

10:30
Самолёт грузинской авиакомпании Georgian Airways приземлился в Москве
Самолёт грузинской авиакомпании Georgian Airways, совершающий после четырёхлетнего перерыва рейс из Тбилиси в Москву, приземлился в аэропорту Внуково.
10:27
Поздняков: любой атлет при смене спортивного гражданства должен получить согласие ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.
10:24
Лидеры G7 объявили о намерении выделить $21 млрд на урегулирование гуманитарных кризисов
Лидеры стран — членов G7 объявили о намерении выделить в 2023 году $21 млрд на урегулирование гуманитарных кризисов.
10:17
Лидеры G7 подтвердили намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Лидеры страны G7 в итоговом заявлении подчеркнули своё намерение оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется.
10:12
Слуцкий заявил, что стал больше зарабатывать после приостановки тренерской карьеры
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что стал больше зарабатывать после приостановки тренерской деятельности.
10:10
СК: двух девочек, пропавших в Кузбассе, нашли живыми
Двух маленьких девочек, пропавших в селе Ленинский Яшкинского района в Кузбассе, нашли живыми.
10:04
Вильфанд: в конце следующей недели в Центральную Россию придёт июльская погода
В конце следующей недели в Центральную Россию с большой долей вероятности придёт июльская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
10:03
Corriere della Sera: Спаллетти может покинуть «Наполи» из-за конфликта с президентом клуба
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может покинуть клуб из-за конфликта с президентом Аурелио Де Лаурентисом.
10:01
Один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ села Раздол в Запорожской области
Один человек погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Раздол Михайловского района Запорожской области.
09:52
Зеленский прибыл на саммит G7 в Японию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит стран G7 в Хиросиме, сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию.
09:52
Футболисты «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Манчестер Сити» в командном чате
Футболисты «Барселоны» обсуждали поражение «Реала» от «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов в командном чате.
09:50
Финкельштейн: у Тищенко шансов в поединке с Исмаиловым намного больше
Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн высказался о возможном поединке между Евгением Тищенко и Магомедом Исмаиловым.
09:45
Гаджиев — о бое Исмаилова и Тищенко: если кто-то предложит Маге хорошие деньги, он согласится
Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между Евгением Тищенко и Магомедом Исмаиловым.
09:43
Байден заявил о возможности избежать дефолта в США
Президент США Джо Байден выразил мнение, что Соединённым Штатам удастся избежать дефолта.
09:37
Премьер Индии обсудил с президентом Южной Кореи партнёрство в сферах обороны и экономики
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Республики Корея Юн Сок Ёль обсудили вопросы развития двусторонних отношений в ходе встречи на полях саммита G7.
09:37
Остапенко оскорбила Рыбакину во время полуфинала на турнире WTA в Риме
Теннисистка Елена Остапенко из Латвии оскорбила Елену Рыбакину из Казахстана во время 1/2 финала турнира WTA 1000 в Риме.
09:35
Страны G7 намерены укреплять цепочки поставок чипов и аккумуляторов
Страны G7 будут принимать меры для обеспечения устойчивости цепочек поставок критически важных для экономики товаров, в том числе полупроводников и аккумуляторов.
09:25
Посол Египта: мирная инициатива Африки по Украине ещё в процессе обсуждения
Африканская мирная инициатива по Украине находится ещё в процессе обсуждения, заявил посол Арабской Республики Египет в России Назих Наггари.
09:24
Украинка Калинина объяснила, почему не пожала руку Кудерметовой
Украинская теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не пожала руку Веронике Кудерметовой после полуфинала турнира WTA в Риме.
09:22
Уголовное дело возбуждено после безвестного исчезновения детей в Кузбассе
Уголовное дело возбудили после безвестного исчезновения двух маленьких девочек в посёлке Ленинский Кемеровской области, сообщает СУ СК по региону.
09:14
Лэмпард признался, что пытался подписать Холанда в «Челси»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что пытался подписать Эрлинга Холанда в 2019 году.
09:09
Гладков: житель Белгородской области наступил на мину во время похода на ночную рыбалку
Житель Белгородской области наступил на мину, когда шёл на ночную рыбалку.
09:06
В ДНР заявили о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Мариуполь Донецкой Народной Республики утром 20 мая, пострадавших нет, сообщают силовые структуры ДНР.
09:05
ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил $15 тысяч
ВВП на душу населения в России по итогам 2022 года превысил $15 тыс., приблизившись к рекордным уровням 2013 года.
09:02
Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.
09:00
Гвардиола — о грубости со стороны Де Брёйне: мне нравится, когда мы кричим друг на друга
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с полузащитником команды Кевином Де Брёйне.
08:49
Режим ЧС ввели в районе Якутии, где река вышла из берегов и подтопила два села
Режим ЧС введён в Амгинском районе Якутии, где река Амга вышла из берегов и подтопила дома в двух сёлах.
08:45
Рыбакина заявила, что рада сыграть с украинкой Калининой в финале турнира в Риме
Россиянка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, сказала, что находится в хороших отношениях с украинкой Ангелиной Калининой.
08:40
Депутат Чаплин посоветовал не украшать дачные участки гномами
Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рекомендовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой.
08:33
В ЦИК назвали проведение выборов в новых регионах непростой, но выполнимой задачей
Проведение выборов в новых регионах России является «непростым, но вполне реализуемым процессом».
08:31
«Майами» победил «Бостон» во втором матче финала Восточной конференции НБА
«Майами» одержал победу над «Бостоном» во втором матче финала Восточной конференции НБА.
08:23
В Китае сообщили, что поставки российской нефти в январе — апреле увеличились на 26,5%
Поставки российской нефти в Китай в январе — апреле увеличились на 26,5% в годовом исчислении.
08:20
«Баффало» подписал контракт с Новиковым
«Баффало» подписал контракт с россиянином Никитой Новиковым.
08:18
Константинов: процесс передачи Крыма УССР не был юридически оформлен
Процесс передачи Крыма УССР в 1954 году не был юридически оформлен, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
08:07
«Вегас» в овертайме победил «Даллас» в финале Западной конференции НХЛ
«Вегас» победил «Даллас» в первом матче финальной серии Западной конференции.
08:07
Newsweek: попытки Байдена открыть зонт под дождём в Японии попали на видео
Видео с президентом США Джо Байденом, на котором он открывает зонт после прилёта в Японию на саммит G7, попало в сеть.
07:59
Первый за четыре года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву
Первый после четырёхлетнего перерыва самолёт грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву.
07:41
В США заявили, что пытаются избежать третьей мировой войны, оказывая военную помощь Киеву
Помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США, оказывая военную помощь Украине, пытаются избежать начала третьей мировой войны.
07:22
Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против визита Зеленского на саммит G7
Председатель совета организаций, объединяющих переживших атомную бомбардировку Хиросимы, Кунихико Сакума выступил против личного участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите «группы семи».
07:10
Американский генерал Милли и главком ВСУ Залужный обсудили обстановку на Украине
Председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным боевую обстановку на Украине.
06:49
Илон Маск назвал ведущее американское СМИ рупором пропаганды
Американский миллиардер Илон Маск назвал газету The Washington Post «пропагандистским рупором» правительства США.
06:30
Тайвань ведёт переговоры с США о поставках вооружений
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что силовые ведомства острова в настоящее время ведут переговоры с США о поставках вооружений.
06:14
Британский институт RUSI: армия России совершенствуется и готовит Украине большие проблемы
Королевский объединённый институт оборонных исследований Великобритании (RUSI) заявил, что российская армия в ходе боевых действий адаптируется и совершенствуется, создавая серьёзные проблемы для Украины.
06:00
Эксперт Глазков: для оформления льготного кредита масса авто не должна превышать 3,5 тонны
Эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков в беседе с RT рассказал, как принять участие в программе господдержки и получить льготный кредит на авто в 2023 году.
05:43
МО: украинские войска пытались вести разведку в районе Новосёловки, но были уничтожены
Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» полковник Александр Гордеев заявил, что украинские военные пытались вести разведку передовых подразделений ВС России на Южно-Донецком направлении в районе Новосёловки, но были уничтожены.
05:30
Метеоролог Ганьшин: температура в России станет выше на 1,5 °С уже в ближайшие 10 лет
Метеоролог кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин в беседе с RT рассказал, что лето 2023 года станет одним из самых жарких в истории метеорологии.
05:28
РИА Новости: украинские военные на машинах вывозили из Артёмовска похищенные вещи
Эвакуированные жители Артёмовска (Бахмута) рассказали, что украинские военные массово занимались мародёрством в городе и машинами вывозили награбленное, в том числе электронику и бытовую технику.
05:11
МИД Израиля: Иерусалим учитывает влияние Москвы на Ближнем Востоке
Глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что Израиль морально поддерживает Украину, при этом учитывает влияние России на Ближнем Востоке и интересы еврейской общины в России.
05:00
Стоматолог Мартынова: онемение и жжение языка наблюдается при дефиците витаминов группы B
Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук Елена Мартынова в беседе с RT рассказала, какие заболевания внутренних органов можно диагностировать по состоянию зубов и полости рта.
04:50
На станции Щербинка в Москве электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек
Электричка насмерть сбила двух несовершеннолетних девушек на станции Щербинка в Москве.