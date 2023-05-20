Глава МИД Польши: Россия видит в Западе угрозу и потому стремится его расколоть

Россия последовательно стремится расколоть Запад, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. По его словам, передаёт WNP, Москва считает Запад угрозой своей «имперской идентичности», и это проявляется не только в украинском кризисе, но и в других аспектах международных отношений.

«Цель России состоит в том, чтобы рассорить нас там, где только это возможно, Россия считает нас, Запад, угрозой для своей имперской идентичности. И, независимо от того, говорим ли мы о текущем контексте российских действий в отношении Украины или о любом другом контексте, в котором мы можем говорить об отношениях между Западом и Россией, цель России — расколоть Запад... Россия сильна в сравнении с нами, когда мы расколоты», — предупредил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в ходе двухдневной конференции Польского института международных дел Strategic Ark 2023 в Варшаве.

«Что касается Украины, то каждая страна, которая относится к трансатлантическому сообществу, ЕС или просто свободному миру в целом, каждая страна, которая представляет собой его часть, может гордиться тем уровнем единства, которого нам удалось достичь, поддерживая Украину», — отметил он.

Одновременно глава МИД подчеркнул, что во время саммита в Вильнюсе странам — членам НАТО следует проявить уважение и благодарность своим друзьям с Украины, потому что они фактически сражаются и платят самую высокую цену за защиту общих ценностей и свободы.