Wall Street Journal: США близки к одобрению поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину

Вашингтон собирается одобрить поставку на Украину снарядов с обеднённым ураном, сообщает The Wall Street Journal. Соответствующими боеприпасами планируется оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву. По данным источника в администрации Белого дома, нет никаких серьёзных препятствий для утверждения поставок снарядов с обеднённым ураном на Украину.

После нескольких недель внутренних дебатов о том, как оснастить танки Abrams, которые США передают Киеву, ожидается, что администрация Байдена предоставит Украине боеприпасы с обеднённым ураном, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщил изданию высокопоставленный представитель администрации, похоже, нет никаких серьёзных препятствий для утверждения отправки этих боеприпасов. Пентагон настаивает на том, чтобы танки Abrams, которые США предоставляют Украине, были вооружены снарядами с обеднённым ураном, которые регулярно используются американской армией и очень эффективны против российских танков. Снаряды, выпущенные с высокой скоростью, способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии.

«Снаряд бьёт, как товарный поезд, — утверждает аналитик в сфере обороны корпорации Rand и бывший офицер армейской артиллерии Скотт Бостон. — Он очень длинный и очень плотный. Поэтому он направляет большое количество кинетической энергии в конкретную точку на вражеской броне».

Это предложение обсуждалось в Белом доме: некоторые чиновники выразили обеспокоенность тем, что отправка снарядов может вызвать критику в адрес Вашингтона за то, что он предоставляет оружие, которое может нести риски для здоровья и окружающей среды.

Обсуждения танковых снарядов, о которых ранее не сообщалось, проходят на фоне масштабного контрнаступления Украины с целью отвоевать территорию у российских войск, поясняет The Wall Street Journal. Президент Владимир Зеленский в субботу сообщил, что эта долгожданная операция началась.

Представители администрации Байдена говорят, что цель США — дать Украине возможность добиться как можно большего прогресса на поле боя, чтобы поставить Киев в выгодное положение на случай, если мирные переговоры всё-таки состоятся. Однако в администрации Байдена возникли разногласия по поводу того, как лучше всего поддержать украинские войска, в том числе поставлять ли кассетные боеприпасы.

Политическая поддержка Украины на Капитолийском холме остаётся сильной, но некоторые законодатели говорят, что эта поддержка может начать ослабевать, если контрнаступление Киева окажется неудачным, и что Белый дом должен более активно поддерживать текущие запросы страны на поставку оружия.

Как напоминает издание, эпопея с боеприпасами началась ещё в январе, когда Белый дом решил предоставить Украине 31 танк Abrams в рамках более широкого соглашения, по которому Берлин и другие европейские столицы согласились бы отправить танки Leopard 2 немецкого производства.

Танк M1 Abrams является одним из самых мощных наземных вооружений в арсенале США, но его сложная технология и турбинный двигатель могут создать проблемы с логистикой для украинских войск, отмечает The Wall Street Journal.

Сначала США планировали закупить новые танки M1A2 Abrams. Но для сокращения сроков поставки администрация решила переоборудовать уже имеющиеся на вооружении танки M1A1 и предоставить их Украине.

Сейчас украинские военные проходят обучение в Германии по эксплуатации и обслуживанию танков Abrams, которые, по заявлению Пентагона, будут поставлены к осени.

Открытым пока остаётся вопрос о том, как вооружить танки. Пока США рассматривали варианты, Великобритания поставила Украине танки Challenger, а также бронебойные снаряды с обеднённым ураном.

Хотя обеднённый уран является побочным продуктом процесса обогащения урана, он не вызывает ядерной реакции, пишет американская газета. Программа ООН по окружающей среде в своём прошлогоднем докладе заявила, что наибольшую потенциальную опасность представляет «химическая токсичность» этого вещества, которое «может вызвать раздражение кожи, почечную недостаточность и увеличить риск развития рака».

Владимир Путин, однако, обвинил Великобританию в распространении «оружия с ядерным компонентом», и это утверждение вызвало жалобы Великобритании на то, что Москва занимается дезинформацией.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в марте, что российский аргумент был несправедливым и что главной заботой Москвы является повышенная угроза для её танков. «Подобные боеприпасы довольно распространены», — сказал Кирби, добавив, что, согласно исследованиям, они не представляют радиоактивной угрозы. Но в то время США не поставляли Украине снаряды с обеднённым ураном, отмечает издание.

Белый дом всё ещё обсуждает вопрос о предоставлении Украине другого оружия, включая кассетные боеприпасы, о которых просил Киев. Некоторые представители Пентагона выступают за предоставление кассетных боеприпасов, известных как улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения, силам Украины, чтобы помочь им противостоять российским войскам. Верховный главнокомандующий НАТО, генерал Кристофер Каволи, заявил конгрессу, что такое оружие может быть «очень эффективным» против сосредоточения российских войск и техники.

Официальные лица в Совете национальной безопасности и Госдепартаменте выступают против предоставления Киеву кассетных боеприпасов. Правозащитники и некоторые союзные страны выразили обеспокоенность тем, что неразорвавшиеся боеприпасы могут привести к жертвам среди гражданского населения спустя долгое время после окончания конфликта.

Между тем, украинцы продолжают настаивать на поставках американских ракет дальнего радиуса действия, известных как ATACMS. Хотя президент Байден заявил в мае, что этот вариант всё ещё рассматривается, американские чиновники не считают его неизбежным.

Однако ожидается, что теперь будут отправлены снаряды с обеднённым ураном, подчёркивает издание. «Бои «танк на танк», похоже, не очень распространены в этой войне, — цитирует The Wall Street Journal слова аналитика Rand Бостона. — Но в той степени, в которой они происходят, мы бы хотели, чтобы украинцы в них побеждали».