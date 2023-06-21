RMF24: в Польше уволят десятки тысяч чиновников, сотрудничавших со спецслужбами ПНР

Польский президент Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий люстрацию десятков тысяч чиновников. Как сообщает RMF24, все сотрудники государственных учреждений должны будут подавать соответствующие декларации. Те, кто сотрудничал с органами безопасности во времена Польской Народной Республики, практически сразу же потеряют работу. По мнению оппозиционных политиков, данный законопроект представляет собой повторную декоммунизацию и из-за него улице окажутся самые опытные чиновники.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий люстрацию десятков тысяч чиновников. Как сообщает RMF24, все сотрудники государственных учреждений должны будут подавать соответствующие декларации. Те, кто сотрудничал с органами безопасности во времена Польской Народной Республики, практически сразу же потеряют работу.

Закон «О государственной службе» вступает в силу через 3 месяца, однако положения, касающиеся люстрации, начинают действовать уже на следующий день после его публикации. Согласно этим положениям, «люстрационные декларации» должны будут подать все чиновники, родившиеся до 1 августа 1972 года. Для этого им отводится 30 дней.

Если в этой декларации чиновник признается в сотрудничестве с органами безопасности ПНР, его трудовые отношения с государственным учреждением должны быть прекращены спустя 15 дней после подачи заявления. В случае отсутствия декларации последствия будут аналогичными.

Декларации чиновников, отрицающих такое сотрудничество, будут в течение 5 месяцев проверяться Институтом национальной памяти. Если Институт обнаружит факт такого сотрудничества, чиновник будет уволен с запретом работы в государственных учреждениях.

Новые нормы предусматривают не подтверждение истинности деклараций, а проверку состояния государственных архивов, в которых хранятся данные о гражданах. При этом на основании нового закона автоматически и без возможности обжалования работы может лишиться неизвестное на сегодняшний день количество чиновников старше 51 года.

По мнению оппозиционных политиков, данный законопроект представляет собой повторную декоммунизацию и из-за него улице окажутся самые опытные чиновники. По оценке правительства, уволить придется около 40 тысяч специалистов.

Представители Института национальной памяти сообщают, что уже 3 тысячи человек подали декларации, в которых признались в сотрудничестве со спецслужбами. Неизвестно, сколько ещё таких чиновников работает на сегодняшний день в различных ведомствах. Теперь они потеряют работу, даже если проработали по 15-20 лет.