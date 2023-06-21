RMF24: в Польше уволят десятки тысяч чиновников, сотрудничавших со спецслужбами ПНР
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий люстрацию десятков тысяч чиновников. Как сообщает RMF24, все сотрудники государственных учреждений должны будут подавать соответствующие декларации. Те, кто сотрудничал с органами безопасности во времена Польской Народной Республики, практически сразу же потеряют работу.
Закон «О государственной службе» вступает в силу через 3 месяца, однако положения, касающиеся люстрации, начинают действовать уже на следующий день после его публикации. Согласно этим положениям, «люстрационные декларации» должны будут подать все чиновники, родившиеся до 1 августа 1972 года. Для этого им отводится 30 дней.
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