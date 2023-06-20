TVP Info: затягивая эксгумацию тел жертв Волынской резни, Киев рискует своим «пропуском» в ЕС

Поскольку Польша не отремонтировала памятник солдатам УПА*, поэтому Киев не даст своего согласия на эксгумацию тел погибших во время Волынской резни поляков. В эфире TVP Info замминистра иностранных дел Польши призвал Киев не ставить «партнёрской стране» условия, которые совершенно асимметричны. Более того, он намекнул, что, не решив этот исторический вопрос, Киеву останется только мечтать о членстве в ЕС.

Замминистра иностранных дел Павел Яблонский считает, что вопрос Волынкой резни, который до сих пор остаётся камнем преткновения между Варшавой и Киевом, должен быть разрешён прежде, чем Украину примут в ЕС. В беседе с TVP Info он прокомментировал слова главы украинского Института национальной памяти Антона Дробовича о том, что Киев не даст своего согласия на эксгумацию погибших во время Волынской резни поляков ввиду того, что Варшава не отремонтировала памятник солдатам УПА* на Подкарпатье. Ранее он был разрушен вандалами.

Замглавы МИД Польши уверен, что такое заявление крайне неуместно, и оно лишь вредит польско-украинским отношениям. «Во-первых: ставить условия между партнёрами неправильно. Во-вторых, здесь нет и речи о какой-либо симметрии. Жертвы преступления заслуживают уважения, они имеют право на погребение», — подчеркнул он.

«Мы не хотим никому ставить никаких условий. Я полагаю, что мы сможем прийти к соглашению», — отметил замминистра. Одновременно он напомнил, что ему сложно представить Украину в качестве члена ЕС, если тот вопрос не будет урегулирован.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



