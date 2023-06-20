TVP Info: затягивая эксгумацию тел жертв Волынской резни, Киев рискует своим «пропуском» в ЕС

01:28
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье произошли взрывы.
01:19
Байден: встреча Блинкена и Си Цзиньпина привела к прогрессу в отношениях США и КНР
Американский лидер Джо Байден заявил, что встреча госсекретаря Энтони Блинкена и председателя КНР Си Цзиньпина привела к прогрессу в отношениях США и Китая.
01:11
Следственный комитет просит продлить домашний арест блогеру Блиновской ещё на месяц
Следственный комитет просит Пресненский суд Москвы продлить до 26 июля срок домашнего ареста основателю проекта «Марафон желаний» блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате ею и её супругом 918 млн рублей налогов.
01:02
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины.
00:58
Камоцци: приговор Промесу очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака»
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.
00:58
СЦКК: в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадал один мирный житель
Мирный житель получил ранения из-за обстрела Донецка со стороны ВС Украины.
00:45
В результате ДТП на трассе в Краснодарском крае погибли три человека
Три человека погибли, ещё два пассажира госпитализированы в тяжёлом состоянии в результате столкновения двух легковых автомобилей на дороге в Краснодарском крае.
00:41
Гол Головина номинирован на звание лучшего в сезоне-2022/23 в чемпионате Франции
Гол полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Бреста» в матче 17-го тура номинирован на звание лучшего в чемпионате Франции в сезоне-2022/23.
00:38
Макрон: франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации
Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации.
00:27
В Днепропетровской и Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
00:20
Гол Мбаппе принёс сборной Франции победу над Грецией в матче отбора Евро-2024
Сборная Франции на своём поле нанесла поражение команде Греции в матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
00:14
Гладков поручил главе Валуйского округа усилить работу по обучению жителей при обстрелах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил главе Валуйского городского округа Алексею Дыбову усилить работу по обучению граждан правильным действиям в кризисных ситуациях.
00:03
Тренер Росляков заявил, что Собинина и Ходыкин могут выполнять четверные парные элементы
Тренер дуэта Сергей Росляков заявил, что фигуристы Денис Ходыкин и Таисия Собинина способны исполнять четверные парные элементы.
23:55
В Канаде с начала года сгорело 5,7 млн га лесов
Министр здравоохранения Канады Жан-Ив Дюкло заявил, что лесными пожарами с начала года в стране было уничтожено 5,7 млн га различных территорий, что в десять раз больше средних показателей за последнее десятилетие.
23:48
Бронзовый призёр ЧЕ фигурист Ходыкин сообщил, что будет выступать в паре с Собининой
Бронзовый призёр чемпионата Европы, российский фигурист Денис Ходыкин сообщил, что будет выступать в паре с Таисией Собининой.
23:44
В ФАС заявили о росте стоимости авиабилетов эконом-класса в апреле 2023 года на 4%
В Федеральной антимонопольной службе России заявили о росте стоимости авиабилетов эконом-класса в апреле 2023 года на 4% по сравнению с апрелем прошлого года.
23:33
Медведев стал первым теннисистом, выигравшим 40 матчей на турнирах АТР в 2023 году
Третья ракетка мира Даниил Медведев стал первым теннисистом, одержавшим 40 побед в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 2023 году.
23:27
Куртуа: быть капитаном национальной команды — это не временное и не случайное решение
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа объяснил, почему покинул расположение национальной команды из-за ситуации с капитанской повязкой.
23:22
Российские военнослужащие показали военкору RT работу дронов Supercam С350 в ЛНР
Российские военнослужащие показали военному корреспонденту RT DE Ивану Полянскому работу беспилотников Supercam С350 в Луганской Народной Республике.
23:05
Спасатели ликвидировали пожар в центре Москвы
Пресс-служба ГУ МЧС по Москве заявила, что спасатели ликвидировали возгорание недалеко от станции метро «Новослободская».
23:02
Армения обыграла Латвию в отборе Евро-2024 благодаря голу игрока «Локомотива» Тикнизяна
Национальная команда Армении по футболу обыграла латвийскую сборную в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года. Победу обеспечил гол Наира Тикнизяна.
22:57
МОК — о возможном допуске России на ОИ на условиях команды беженцев: позиция пока неизменна
Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал информацию о том, что российских атлетов могут допустить до Олимпиады 2024 года в статусе беженцев.
22:50
В центре Москвы произошёл пожар в строящемся здании
В центре Москвы произошёл пожар в строящемся здании, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
22:47
Два самолёта ищут пропавшую в месте крушения «Титаника» подводную лодку с туристами
Два самолёта ищут пропавшую в месте крушения «Титаника» в Атлантическом океане подводную лодку с туристами.
22:42
Куртуа покинул расположение сборной Бельгии из-за ситуации с капитанской повязкой
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско сообщил, что голкипер Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды из-за ситуации с капитанской повязкой.
22:37
Зеленский и глава ЕК фон дер Ляйен обсудили дальнейшую финансовую поддержку Украины
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую финансовую поддержку Украины со стороны Европы.
22:36
Фанат МЮ получил запрет на посещение арен за высмеивание трагедии в «Хиллсборо»
Болельщик «Манчестер Юнайтед» получил четырёхлетний запрет на посещение стадионов из-за футболки с оскорблением жертв трагедии на стадионе «Хиллсборо».
22:27
Мишустин: кабмин утвердил стратегию развития фармпромышленности до 2030 года
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года.
22:16
Из крупнейшего парка развлечений в Германии из-за пожара эвакуировали 25 тысяч человек
Из-за возгорания в крупнейшем парке развлечений Германии «Европа-парк», который располагается в федеральной земле Баден-Вюртемберг, эвакуировали 25 тыс. человек.
22:11
Винус Уильямс в 43 года выиграла первый после травмы матч
Американка Винус Уильямс вышла во второй круг теннисного турнира в Бирмингеме.
22:11
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В Харьковской области Украины произошли взрывы, сообщило издание Klymenko Time.
22:04
Сборная Новой Зеландии отказалась доигрывать матч из-за оскорблений в адрес игрока команды
Сборная Новой Зеландии отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром из-за расистских оскорблений в адрес защитника Майкла Бокселла со стороны соперника.
22:02
Захарова назвала сатанизмом «освящение» «иконы» с изображением Бандеры и Шухевича
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «освящение» на Украине «иконы», на которой изображены нацистские пособники Степан Бандера и Роман Шухевич, является сатанизмом.
21:58
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецком Кахраманмараше
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в турецком Кахраманмараше.
21:53
На борту пропавшей при спуске к «Титанику» туристической субмарины находится миллиардер
Владелец компании Action Aviation британский миллиардер Хэмиш Хардинг находится на борту подводного аппарата американской компании OceanGate Expeditions, который пропал во время спуска к «Титанику».
21:49
Кухарчук расторг контракт с «Торпедо» после вылета команды из РПЛ
Футболист Илья Кухарчук покинул московское «Торпедо», вылетевшее по итогам сезона из Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:46
Reuters: Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС
Европейский союз намерен предоставить отчёт о том, что Украина на данный момент выполнила всего два из семи условий, необходимых для запуска формальных переговоров о вступлении страны в ЕС.
21:40
Минздрав России предлагает расширить категории получателей спецвыплат для медработников
Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, предлагающий расширить категории получателей специальных социальных выплат для медицинских работников.
21:34
Совет WADA одобрил увеличение срока полномочий президента организации
Попечительский совет Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил ряд поправок в устав организации и в положение об управлении.
21:29
Eurostat: ЕС сократил импорт российской нефти и нефтепродуктов до 1,4 млн тонн в марте
Европейский союз сократил импорт российской нефти и нефтепродуктов до 1,4 млн т в марте текущего года, сообщило статистическое агентство Eurostat.
21:29
Украина попросила ЕС удвоить поставки электричества для неё
Министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что Украина попросила ЕС удвоить поставки электричества для неё.
21:21
В Белом доме назвали «хорошим шагом вперёд» визит госсекретаря Блинкена в Китай
Визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай является «хорошим шагом вперёд» в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
21:17
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ и порталы сообщают о взрывах в Сумской области.
21:16
Терюшков: уход Промеса из «Спартака» — вопрос времени
Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.
21:06
В крупном парке развлечений в Германии произошёл пожар
В федеральной земле Баден-Вюртемберг (ФРГ) в крупном парке развлечений и отдыха произошёл пожар, сообщили представители полиции региона.
21:05
Уклоняющихся от учений в Молдавии резервистов будут штрафовать
Минобороны Молдавии предупредило, что резервистов, которые уклоняются от начавшихся учений, будут штрафовать.
20:59
Ростовской области выделят 678 млн рублей на развитие сельской местности
Ростовская область получит до 2025 года более 678 млн рублей на развитие сельской местности.
20:58
В Петербурге открыли горячую линию для туристов
В Санкт-Петербурге запустили горячую линию по вопросам туризма. Она будет работать до 30 июня.
20:58
Кардиолог Якушева высказалась о возможном влиянии дня недели на вероятность инсульта
Врач-кардиолог Ольга Якушева прокомментировала сообщения об исследовании ирландских учёных, согласно которому риск инфаркта и инсульта может быть особенно высок по понедельникам.
20:57
Врач Кашух посоветовала покупать дыню в крупных магазинах
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что дыни лучше всего покупать в супермаркетах и крупных магазинах, в крайнем случае — на больших рынках.