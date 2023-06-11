Myśl Polska: подъём неонацизма на Украине не вызывает на Западе никакого дискомфорта

Накачка Украины иностранным оружием привела не только к ещё большей милитаризации страны, но и к росту неонацизма, считает польский политик Матеуш Пискорский. В статье для Mysl Polska он отметил, что неонацисты и необандеровцы всех мастей сражаются в рядах украинской армии или в её окружении и при этом не вызывают никакого дискомфорта на Западе. Более того, по его словам, эти формирования стали открыто прославлять, в том числе и в Польше.

Бывший депутат польского сейма политолог Матеуш Пискорский в статье для издания Mysl Polska размышляет на тему специальной военной операции России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года. «Это должна была быть денацификация и демилитаризация. Тем временем нацификация налицо: тенденции, которые можно назвать неонацистскими, на Украине значительно усилились. Мы можем это наблюдать практически ежедневно», — пишет Пискорский.

В статье он напоминает, что ещё несколько лет назад американские конгрессмены расследовали неонацистские связи полка «Азов»* и имеющих к ним отношение движений. Они считали их опасными, потому что в том числе они вели к росту террористической угрозы, и на Западе тоже. «После начала настоящего этапа конфликта стало ясно, что проблемы больше не существует, а неонацисты и необандеровцы всех мастей, сражающиеся в рядах украинской армии или в её окружении, не вызывают никакого дискомфорта», — сожалеет он. Более того, по его словам, эти формирования стали открыто прославлять, в том числе и в Польше. Ещё несколько лет назад демонстрация в польском общественном пространстве красно-чёрной символики украинских коллаборационистов Третьего рейха могла стать основанием для возбуждения уголовного дела. «Сегодня мы, однако, всё чаще видим эти цвета на наших улицах. Всё это значит, что в Киеве идёт процесс нацификации, расширения поля, которое до недавнего времени было крайне узким. Демилитаризация? Это, наверное, шутки», — подчеркнул он.

Пискорский обращает внимание и на то, что через несколько дней после взятия Артёмовска вагнеровцами в немецком Рамштайне было объявлено об очередном пакете военной помощи Киеву на сумму около $65 млрд. Он полностью разделяет мнение старейшины американской дипломатии Генри Киссинджера, заявившего, что Украина превратилась в территорию, которая вооружена лучше всех в Европе. Благодаря этому конфликту несколько сотен тысяч украинцев получили возможность пройти полное обучение и получить боевой опыт — раньше такими навыками могли похвастаться лишь 20 тыс. военных. Более того, по словам политолога, невооружённым глазом видны тысячи тонн военной техники, проезжающие транзитом через Польшу в юго-восточном направлении.

Впервые в истории Киев получил доступ к оружию, о закупке которого до недавнего времени он мог только мечтать. Занятно и то, что в большинстве случаев бесплатно. «Накачка территории Украины оружием достигла невиданных со времён Второй мировой войны масштабов в Европе. Следовательно, мы имеем милитаризацию, и она прогрессирует», — признаёт Пискорский.

В статье он рисует два сценария развития украинского конфликта на ближайшие месяцы и годы, из которых ни один не сулит ничего хорошего Европе. Первый предполагает дальнейшее обострение, в результате которого театр военных действий может распространиться и на Польшу, а также задействование оружия массового уничтожения. Второй сценарий предполагает прекращение огня, более или менее постоянное перемирие, после которого конфликт разгорится с новой силой. «Существует и третий сценарий — настолько утопический, что Пригожин его даже не замечает. Но давайте возьмём его на заметку: уход англосаксов из Европы, суверенизация нашего континента и прекращение практики, когда его будущее решает кто-то извне. Хочется в это верить», — резюмировал он.