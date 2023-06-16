Польшей правят идиоты, и они придерживаются следующего принципа: «пусть погибнет половина Польши, главное — чтобы погибла вся Россия», считает один из лидеров партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. В интервью Myśl Polska он объясняет, что его стране не стоит на радость США слишком вовлекаться в украинской конфликт. Нужно понять, что в её интересах просто-напросто суверенная Украина, вне зависимости от её границ.

В настоящий момент вся Польша следит за так называемым делом Lex Tusk, то есть комиссией, созданной с целью отслеживания российского влияния в стране, пишет Myśl Polska. Издание обращает внимание на то, что сегодня Варшава не только не находится в состоянии войны с Москвой, но она даже не разорвала с ней дипломатические отношения. Один из лидеров партии «Конфедерация» польский политик Януш Корвин-Микке объясняет такое явление тем, что в настоящий момент в Польше больше нет демократии, а скорее царит охлократия, где руководствуются не логикой, а чувствами. Он отмечает, что никто не заботится о логической последовательности, поэтому и политики могут позволить себе говорить противоречивые вещи — и это никого не будет волновать. «Если бы я сказал что-то одно, что нравится толпе, а потом другое, что тоже нравится толпе, то даже если бы это противоречило друг другу, то они всё равно остались бы довольны», — констатировал политик

В интервью изданию Корвин-Микке также признал, что вовлечение Польши в украинский конфликт чрезмерно. По его словам, в интересах Польши сделать так, чтобы Россия получила щелчок по носу и немного ослабла, а также чтобы Александр Лукашенко имел достаточно сил для избежания полной интеграции с Россией, как это было на протяжении 20 лет. «Что ж, похоже, ему это не удалось, но надо было предпринимать попытки», — признал политик. «В свою очередь, мы слишком переусердствовали с этой помощью. Я очень люблю Россию, но она тем больше мне нравится, чем дальше она от Польши. Спать с медведем в одной кровати не особо приятно», — добавил он. В качестве примера он привёл мексиканцев, которые «находятся в объятиях» США.

По словам одного из лидеров партии «Конфедерация», Польша желает того, чтобы Украина была суверенной и жизнеспособной, вне зависимости от того, где будут проходить её границы. Для Варшавы это не имеет особого значения — важно то, чтобы за ней остался Кривой Рог и выход к морю. «Остальное меня не интересует. Я сторонник тезиса, который совсем не понравится ни России, ни Украине — создания ряда независимых республик, которые не были бы ни в составе России, ни в составе Украины. Харьковскую, Донецкую, Таврическую и Одесскую», — предложил политик. Он называет это хорошей идеей, потому что компромисс обычно возникает тогда, когда обе стороны недовольны.

Появившуюся в СМИ новую геополитическую идею так называемого польско-украинского союза он предлагает не воспринимать слишком серьёзно. «Была ли это просто проверка реакции людей, своего рода отвлекающий манёвр? Или это была дурацкая идея, от которой наши власти потихоньку отступают. Не имею представления. Давайте скажем ясно: можно предвидеть, что думает умный человек, но образ мыслей идиота невозможно предвидеть», — подчеркнул он. Одновременно он не опасается украинизации Польши. Напротив, он предлагает полонизировать украинцев, которые сейчас составляют примерно 10% польского общества.

В беседе Корвин-Микке также прокомментировал рост антивоенных настроений среди поляков. «Сейчас формируется БРИКС. Скорее всего, он лишит американцев монополии на мировую валюту. Следовательно, уже на сегодняшний день американцы могут сделать ставку на мировую войну, если появится шанс предотвращения образования БРИКС. Я понятия не имею, какая концепция возьмёт верх в Пентагоне и Белом доме… Американцы пытаются предотвратить мировую войну. Но очень многие хотели, чтобы не было войны, а потом какие-то действия привели к тому, что она случилась... Я очень боюсь того, что они втянут нас в эту войну. Энтузиазм партии «Право и справедливость», которая так стремится к этой мировой войне, на самом деле заслуживает осуждения», — отметил он.

Политик объяснил, что цель англосаксов заключается в том, чтобы ослабить Россию, даже если придётся воевать до последнего украинца. «Мы окажем им поддержку, лишь бы ослабить Россию. Однако, как я уже сказал, Польшей правят идиоты, и они придерживаются следующего принципа: пусть погибнет половина Польши, главное — чтобы погибла вся Россия», — констатировал он. Одновременно Корвин-Микке признал, что не выступает сторонником этой политики не только потому, что он не хочет гибели половины Польши. Он также не желает краха России, потому что, согласно его видению, кто-то должен стеречь Украину «с другой стороны».