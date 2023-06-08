Моравецкий: с украинским конфликтом раскол между Западом и Востоком стал более очевиден

На кону в украинском конфликте стоит прежде всего мирное будущее Европы на следующие сто лет, считает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Как сообщает Polskie Radio, он упрекнул Запад в том, что тот проспал пробуждение Москвы, наивно пытаясь перезагрузить с ней отношения.

Возможность начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России, — такова сегодня ставка украинского конфликта, написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для словацкого портала Postoj. «Несмотря на то что Запад и Восток больше не разделяет ни Берлинская стена, ни железный занавес, отличия между этими двумя цивилизациями становятся более чёткими, чем когда-либо это имело место», — написал глава польского правительства.

По его словам, сообщает Polskie Radio, на кону конфликта стоит не только будущее Украины, но, возможно, и выживание всего Запада и свободного мира. «Одно можно сказать точно — результат предрешит конец определённой эпохи», — предупреждает польский министр. «Сегодня для Европы существует одна смертельная угроза — победа России, которая представляет собой антитезис всем ценностям, о которых мы заботимся», — подчеркнул Моравецкий.

Он уверен, что если через сто лет слова какого-то польского политика попадут в учебники всемирной истории, то, скорее всего, они будут цитировать покойного Леха Качиньского: «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра Балтийские страны, а потом, возможно, придёт время моей страны, Польши».

Глава польского правительства упрекнул Запад в том, что он проспал пробуждение России; более того, он долгое время делал выбор в пользу наивной политики перезагрузки отношений с Москвой. «…Запад всё равно пробовал проводить наивную политику перезагрузки. Запад всё ещё жил глупой надеждой на стабилизацию отношений», — подчеркнул он.

Моравецкий посетовал на то, что многие страны продолжали продавать оружие России, когда она уже вовсю готовилась к украинскому конфликту. «Только когда Украина оказала героическое сопротивление, а страны Центральной и Восточной Европы — во главе с Польшей — бросились ей на помощь, таща за собой всё НАТО, Запад наконец-то решил оказывать сопротивление России. Он понял, что это противостояние он не может проиграть», — пояснил он.

Моравецкий уверен, что сегодня сердце Европы бьётся сильнее в Варшаве и Киеве, чем в Берлине и Париже. Он добавил, что для Украины открывается историческая возможность вернуть суверенитет и свободу, а для Польши — вновь обрести безопасность на границах. «Европа получит сто лет мира, которому не будет угрожать российский империализм. Мы должны положить конец российскому империализму. Одновременно нам стоит стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы. Украина и другие европейские страны — это братские народы Польши, Франции и Испании», — добавил он.