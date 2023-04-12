Polskie Radio: Моравецкий пообещал США создать самую сильную армию в Европе

Сегодня в основу отношений между США и Польшей ложится нечто больше, чем просто интересы: эти страны — два полюса западной цивилизации, которые сообща стоят на защите свободы украинского народа, объяснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Более того, в Twitter он написал, что Америка становится источником надежды для свободной Европы, как и во времена коммунизма, который очень хорошо знаком Польше, сообщает Polskie Radio.

«Польско-американские отношения лучшие в истории: они преследуют цель стратегического партнёрства», — написал в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который находится сейчас с визитом в США. «Говорят, что в политике нет дружбы — есть только интересы, но я думаю, что между США и Польшей есть нечто большее, чем просто интересы», — объяснил он. По его словам, сегодня Варшава и Вашингтон — два полюса западной цивилизации, которые сообща стоят на защите свободы украинского народа, передаёт Polskie Radio.



Польский лидер обратил внимание на то, что его переговоры с представителями правительства США, в том числе с вице-президентом Камалой Харрис, затрагивали наиболее важные вопросы.



«Мы говорим об укреплении нашего военного, политического и экономического сотрудничества. Польская атомная энергия в сотрудничестве с американскими поставщиками укрепит нашу энергетическую безопасность», — подчеркнул он. Глава польского правительств также сообщил, что сотрудничество с США направлено и на укрепление безопасности Польши путём создания логистических центров, в которых будут храниться несколько тысяч единиц военной техники НАТО.



Моравецкий уверен, что на настоящий момент Польша выступает лидером так называемой новой Европы. «Старая Европа верила в соглашение с Россией, однако такой ход мыслей был величайшей ошибкой. Польша — это лидер новой Европы, который хорошо помнит, что из себя представляет русский коммунизм», — подчеркнул польскмй лидер. «Мы хотим стать основой европейской безопасности, построить самую сильную армию в Европе и сотрудничать с самой передовой оборонной промышленностью в мире — то есть с американской. Мы также должны защищать себя от российской пропаганды», — предупредил он.

