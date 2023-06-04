Лех Валенса: Польше грозит гражданская война — нынешняя правящая партия хуже коммунистов

Польше может грозить гражданская война, если у власти останется президент Дуда и нынешняя правящая партия «Право и справедлавость», предупреждает бывший польский президент Лех Валенса. В интервью Onet он подчеркнул, что именно к этому ведёт создаваемая властями комиссия по изучению российского влияния в стране. По его словам, таким образом они пытаются скрыть свой политический провал и избежать народного возмездия.

Экс-лидера Польши Леха Валенсу нисколько не удивило решение президента Анджея Дуды подписать закон о создании комиссии по изучению российского влияния в стране. «У него нет выбора, потому что он прекрасно знает, что будет привлечён к ответственности. Именно поэтому и таким образом он предпринимает попытки отодвинуть этот момент», — заявил он в интервью Onet.

«Он в присутствии всех присягал перед Богом и Конституцией. Что он сотворил с Конституцией и другими законами? Это ведь не может остаться безнаказанным. Он должен за это ответить. Он знает, что это скоро произойдёт. Поэтому он пытается обеспечить партии «Право и справедливость» (ПиС) победу, чтобы тем самым выиграть время», — добавил Валенса.

По его мнению, закон о комиссии по изучению российского влияния стал следствием паники в рядах правящей партии, половину членов которой можно посадить в тюрьму. «…Именно по этой причине они хотят победить на следующих выборах. А у нас, в свою очередь, чтобы не довести дело до гражданской войны, есть последний шанс не допустить этого», — предупредил он.

Лех Валенса, на самом деле, считает, что полякам действительно грозит гражданская война. «Впервые я сказал это давно, когда ПиС победила на выборах. Я это знал, потому что мне хорошо знакомы эти люди. Я знаю, что это ничего не стоящие люди, без каких-либо принципов, они даже втягивают Бога в свои преступления. И поэтому они готовы на то, чтобы довести дело до гражданской войны, потому что рано или поздно народ скажет: «Довольно!..» Так что решение будет только одно — народное», — подчеркнул бывший президент Польши.

У Валенсы также нет ни малейших сомнений в том, что правящая ПиС попытается сфальсифицировать осенние выборы. «Более того, я не исключаю, что выборы попытаются отложить на год-два по разным причинам, где-то в каком-то воеводстве ввести военное положение. Понимая, что они проигрывают, они будут действовать так, чтобы протянуть (время. — ИноТВ) и подготовиться. И чтобы не угодить раньше в тюрьму», — пояснил он.

Одновременно бывший лидер полагает, что и на сегодняшний день на важных постах в польской политике есть российские агенты, которые делают свою работу. В качестве примера он приводит Антония Мацеревича. «Столько свидетельств тому, что у него были и есть хорошие связи с Россией, — что-то здесь не так . Это нужно проверить», — предложил он.

По оценкам Валенсы, сегодня на польской сцене именно Дональд Туск — один из лучших политиков, которого боится сам Ярослав Качиньский. «Меня отстранили раньше, заклеймили агентом. Это было началом этой великой борьбы — преступной и наглой», — рассказал Валенса. Он уверен в том, что это положило начало всей операции. «…Первая большая атака была направлена на меня — нарушение закона, правил и везде манипуляция, подделка документов. Да, это было первое нападение, вы меня не защитили, так что имеет место продолжение», — констатировал он.

Экс-лидер уверен, что если сейчас не избавиться от ПиС должным образом, то гражданская война рано или поздно будет неизбежна. Одновременно он признаёт, что всегда можно договориться, но только с людьми, у которых есть какие-то правила, — однако это не про политиков ПиС. «...Следовательно, у борьбы есть свои правила и законы,у мира свои правила и законы. Эти люди хуже коммунистов. Коммунисты и фашисты забирали у нас наше тело, убивали нас, а эти забирают нашу душу и ещё втягивают в это дело Бога. Они клянутся Богом. Это практикующие люди, но неверующие...» — признаёт он.

На вопрос Onet, будет ли он активно участвовать в предвыборной кампании, он ответил, что если бы был моложе и отличался здоровьем, то принял бы участие в решающей схватке и даже возглавил бы её. «Однако я слишком стар и плохо себя чувствую, поэтому я не смогу. Я поддерживаю Туска, потому что он лучший политик для сегодняшних времён, и я сделаю всё возможное, если меня попросят, назначат, — тогда я готов», — заявил Валенса. «Я поддержу, потому что Польшу нужно спасать от гражданской войны. Необходимо спасать от Качиньского, Мацеревича и других, которые вредят и уничтожают достояние Польши», — добавил он.

В качестве экс-президента он посоветовал Анджею Дуде как можно скорее покинуть президентский пост, потому что он непригоден для него и вредит Польше. «Так и будет записано в истории: он вредил Польше», — констатировал Валенса. По его мнению, также Анджею Дуде стоит сменить имя, уйти в монастырь и на коленях молить о прощении грехов.