Все поляки должны быть заинтересованы в раскрытии правды о том, были ли политические решения 2007—2022 годов приняты в интересах граждан или их диктовал Кремль, заявил профессор Кшиштоф Шчуцкий, глава Правительственного центра законодательства. Соответствующий закон в понедельник подписал президент Польши Анджей Дуда. Поисками следов российского влияния займётся специальная комиссия, сообщает TVP.

«Мы хотим раскрыть правду. Как это всё было…» — заявил в интервью TVP глава Правительственного центра законодательства профессор Кшиштоф Шчуцкий. Этими словами он прокомментировал целесообразность создания комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007—2022 годах. Соответсвующий закон об учреждении этой комиссии в понедельник подписал президент Польши Анджей Дуда.

«Lex anty Putin — это как раз тот закон, который должен обнажить правду об этих попытках, которые Владимир Путин, несомненно, предпринимал в Польше с целью оказания влияния на деятельность органов государственной власти», — объяснил польский профессор.

«Уже давно эксперты по Кремлю, проницательные исследователи заметили, что он действует как дирижёр оркестра. Он имеет агентов влияния в различных странах Европы. Я предполагаю, что, скорее всего, и в Польше, и он ими дирижирует для достижения своих политических целей, в том числе таких, которые имели место на Украине», — добавил он.

По словам Шчуцкого, главной задачей комиссии будет выявление лжи и установление правды о российском влиянии в Польше. Одновременно он подчеркнул, что меры комиссии не будут направлены против каких-то конкретных людей. «Её цель — установить, как всё было: этого заслуживает каждый польский гражданин. Знать, кто на самом деле, как и в каком контексте принимал самые важные решения в Польше, оказывающие влияние на польскую экономику, польскую безопасность и положение польских граждан», — пояснил он.

Профессор рассказал, что также комиссия будет публиковать отчёты о судебных процессах и о том, что происходило в тот период. Но если в ходе своей деятельности она обнаружит, что кто-то на самом деле действовал во вред польскому государству, поддавшись российскому влиянию, то она вынесет решения по этому делу и примет определённые меры. Однако затем решение будет подлежать пересмотру со стороны административных судов.

Он призывает каждого поляка, независимо от его политических убеждений, поднять руку и сказать «да» комиссии. «Мы хотим знать, были ли очередные международные соглашения, торговые договоры или решения, касающиеся безопасности полек и поляков, приняты в польских интересах, были ли они приняты в соответствии с законом и совестью политика, который принимает решения, или их диктовали с востока; может, они были продиктованы в Кремле. Я хочу это знать. Я думаю, что большинство соотечественников тоже хотят получить такие сведения, и нам необходимо создать инструменты, которые позволят это сделать. Это в польских интересах», — резюмировал он.