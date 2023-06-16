Проект «Укрополь» не сулит ничего хорошего: польский аналитик предостерёг от возможного союза Варшавы и Киева

Ещё не так давно Украину негласно считали российской сферой влияния, но уже сейчас США пытаются всеми силами превратить украинское государство в своего рода непотопляемый американский авианосец, уверен польский аналитик Станислав Михалкевич. По его словам, полякам нельзя задумываться о строительстве какого-либо союза с украинским государством, пропитанным национализмом, которое уже сегодня ведёт себя по отношению к Польше с позиции сверхдержавы, сообщает Najwyższy czas.

Польский аналитик Станислав Михалкевич прославился в качестве сторонника чёрных сценариев только потому, что он считает идею создания польско-украинского государства опасной. Эксперт не видит никаких плюсов в перспективе объединённой страны со стомиллионным населением и предупреждает об опасности, исходящей от сообразительных украинцев, которые, вне всяких сомнений, начнут хозяйничать в Польше, пишет портал Najwyższy czas.

Эксперт указывает, что дважды в одну реку не войти, потому что ситуация в XV веке при подписании Люблинской унии о союзе между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, была совершенно отличной от ситуации XXI века. По его словам, тогда не было национализма — ни литовского, ни белорусского, ни украинского, — и именно поэтому ассимиляция литовцев произошла так быстро. Он напоминает, что антипольские настроения берут своё начало в XIX веке, — тогда при помощи врагов польского народа третировали поляков. «Это совершенно иная ситуация, поэтому я не очень верю ни в какие «Укрополи»... — подчеркнул Михалкевич.

В беседе он также прокомментировал Инициативу трёх морей*, которая возродилась во время президентства в США Дональда Трампа. «...Он прибыл в Варшаву в июле 2017 года и на пресс-конференции сказал, что ему очень нравится проект «Триморье» и что Соединённые Штаты поддержат её», — напомнил эксперт. Одноврменно он указал на мощнейшую позицию США в Европе, обусловленную военной базой американцев в Германии. «Украина вообще не учитывалась в этом проекте, потому что негласно к Украине относились, как к элементу российской сферы влияния в Европе. Потому что в противном случае это бы значило, что Инициативу трёх морей незамедлительно втянули бы в войну с Россией…» — пояснил Михалкевич. По его оценкам, принятие Украины было бы «поцелуем смерти» для Инициативы трёх морей.

«Однако на настоящий момент уже стало понятно, что американцы будут пытаться превратить Украину в своего рода непотопляемый американский авианосец, а Украина и так уже ведёт себя по отношению к Польше с позиции сверхдержавы. А что, если бы мы очутились... какие там свободные со свободными, какие равные с равными…» — подчеркнул аналитик. Он также предложил всем выбросить идею о каком-либо союзе с Украиной из головы раз и навсегда.