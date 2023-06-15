Rzeczpospolita: не превратиться в тормоз — массовые закупки заграничных вооружений ещё аукнутся польской оборонке

Пятью минутами славы назвал аналитик Марчин Пясецкий повышенное внимание к польской оборонке со стороны политиков и приток инвестиций на фоне украинского конфликта. Однако, как он предупреждает в издании Rzeczpospolita, увлечение закупками за границей иностранных вооружений отнюдь не идёт ей на пользу. И без продуманной стратегии уже в недалёком будущем есть риск упустить шанс динамичного развития этой важной отрасли, и она начнёт тормозить.

«У польской оборонной промышленности есть свои пять минут славы. Деньги текут к ней рекой. Она стала предметом особого внимания политиков. Это сиюминутные потребности. Важно, однако, чтобы эти пять минут стали основой успеха польской оборонной промышленности на десятилетия вперёд», — пишет в издании Rzeczpospolita польский эксперт Марчин Пясецкий.

В статье он рассказывает, что польская армия должна восстанавливать или расширять свои запасы, потому что оборудование, закупаемое в США или Корее в массовом режиме, однажды потребует обслуживания. Более того, польские заводы также всё чаще ремонтируют технику, повреждённую в ходе украинского конфликта. «Но будет ли этого достаточно, чтобы создать добавленную стоимость для нашего оборонного сектора? Что будет с ним в более спокойные времена (ведь когда-нибудь они всё-таки наступят)? Способен ли он генерировать такое предложение, технологии, инновации, технический уровень, чтобы эффективно конкурировать на международном рынке?» — задаётся рядом вопросов аналитик.

Одновременно он признаёт, что польская самоходная гаубица Krab уже стала предметом гордости для польской промышленности. Однако, по его мнению, этого мало. Это очень большой сектор, который польским производителям необходимо заполнить. Более того, денежный поток стоит использовать не только для удовлетворения текущих потребностей, но и для развития отрасли. «Однако всё указывает на то, что мы можем упустить этот шанс», — признаёт польский эксперт.

Он объясняет, что развитию отрасли нисколько не служат готовые закупки вооружений, даже если в какой-то степени их можно оправдать текущими потребностями. Более того, хаотичные решения относительно техники, которой должна быть укомплектована польская армия, тоже особо ему не способствуют. Также неопределённость в плане источников финансирования гигантских расходов на оборону ставит под сомнение будущее отрасли. «Впрочем, если эти деньги и появятся, то они не решат проблему. Без стратегии, без программ, стимулирующих оборонные компании работать над новыми решениями, этот сектор будет тормозить, несмотря на нынешнюю динамику развития», — предупреждает Пясецкий в издании Rzeczpospolita.