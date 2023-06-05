«Не имеют никакого отношения к нашей армии»: Варшава открестилась от польских боевиков на Украине

Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с польскими властями, заявил представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин. Об этом он сообщил в Twitter после того, как в воскресенье Русский добровольческий корпус объявил о своём сотрудничестве с польскими добровольцами, которые уже много месяцев участвуют в конфликте на стороне Украины.
«Польский добровольческий корпус, который освещают СМИ, никоим образом не связан с польскими вооружёнными силами или каким-либо польским ведомством», — написал в воскресенье в Twitter представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин. «Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с польскими властями», — добавил он.
TVP Info напоминает, что Русский добровольческий корпус, осуществляющий подрывную деятельность на территории России, объявил в воскресенье, что сотрудничает с польскими добровольцами. «Наши соратники из Польши уже много месяцев сражаются плечом к плечу с нами за свободу и независимость Украины. Мы уже успели провести совместно ряд операций на Ореховском, Запорожском и Бахмутском направлениях. Парни отлично проявили себя и показали высокий уровень мотивации и подготовки», — было сказано в официальном заявлении.
«Что касается боевых действий на территории Российской Федерации, бойцы ПДК обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины. Несмотря на такие ограничения, мы всё равно искренне благодарим их за неоценимый вклад в общее дело, всегда включаем их в планирование и делимся с ними нашими трофеями», — говорится об их участии в официальном заявлении Русского добровольческого корпуса.
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