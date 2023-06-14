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SVT: Швеция признала работу своего «Министерства правды» на Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Шведское Агентство психологической защиты тайно работает на Украине с начала конфликта и помогает Киеву «бороться в информационной войне против России», передаёт новостной канал SVT. Основная задача ведомства заключается в том, чтобы определять, что является правдой, а что ложью в публичных высказываниях и распространяемых в информационном поле заявлениях.
SVT: Швеция признала работу своего «Министерства правды» на Украине
AP
Шведское Агентство психологической защиты работает «под прикрытием» на Украине с весны 2022 года и участвует в «информационной войне против России». В тайном сотрудничестве с украинскими властями признался оперативный менеджер агентства Микаэль Тофвессон шведскому государственному телеканалу SVT.
 
«Мы консультируем и обучаем украинские власти тому, как бороться на информационной арене. С весны 2022 года мы начали давать советы и оказывать поддержку украинским властям в том, как они должны работать с собственным населением», — похвастал Тофвессон журналистам.
 
В отчёте, который ведомство представило шведскому Минобороны в пятницу, говорится о том, что миссия правительства заключалась в том, чтобы «повысить потенциал коллективной украинской психологической защиты». В статье не сообщается, сколько шведских официальных лиц было или в настоящий момент находится на Украине.
 
Микаэль Тофвессон отметил, что он и его коллеги многому научились у своих украинских партнёров и опыт Украины теперь ляжет в основу разработки и внедрения планов по психологической защите населения Швеции. Тем не менее чиновник подчеркнул, что его структура лишь консультирует Киев и предоставляет ему собственные оценки и анализы, но никак не участвует в каких-либо «нечестных играх», завершает SVT.
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SVT Швеция Европа
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