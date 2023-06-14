SVT: Швеция признала работу своего «Министерства правды» на Украине

22:10
Кинорежиссёр Клим Шипенко заявил, что не был на вручении госнаграды в Кремле из-за съёмок
Кинорежиссёр Клим Шипенко объяснил своё отсутствие на церемонии награждения в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина из-за съёмок продолжения фильма «Холоп».
22:01
Балицкий назвал неэффективным контрнаступление ВСУ
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал неэффективным начало украинского контрнаступления.
22:00
The Telegraph: «Ньюкасл» намерен выкупить Бареллу у «Интера» за €58 млн
Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в «Ньюкасле».
21:56
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления
Украинская армия несёт огромные потери в ходе своего контрнаступления, потери ВСУ могут достигать десяти к одному. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
21:47
Сперцян — об интересе «Марселя» и «Аякса»: на данный момент все мысли о «Краснодаре»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об интересе к нему со стороны «Марселя» и «Аякса».
21:44
Пожар в жилом доме в Казани локализовали
Спасателям удалось локализовать пожар в пятиэтажном жилом доме в Казани.
21:38
Зампостпреда России при ООН: Киев опирался в иске против Москвы на фейки из интернета
Украинская сторона опиралась на фейки из интернета в иске против России в Международном суде ООН в Гааге, заявила зампостпреда России при всемирной организации Мария Заболоцкая.
21:35
Губернатор Калининградской области: задача «Балтики» — закрепиться в десятке клубов РПЛ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о задаче «Балтики» на сезон-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ).
21:24
Мэр Новой Каховки сообщил о покушении на него с применением снарядов Excalibur
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о покушении на него несколько недель назад с применением снарядов Excalibur.
21:21
В «Зените» сообщили о выкупе Мантуана у «Коринтианса»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб выкупил трансфер полузащитника Густаво Мантуана у «Коринтианса».
21:16
Депутат Госдумы Делимханов заявил, что с ним всё хорошо
Депутат Госдумы Адам Делимханов в своём канале в Telegram заявил, что с ним всё хорошо, и поблагодарил за поддержку.
21:10
«Сочи» объявил о подписании защитника «Краснодара» Литвинова
Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов продолжит карьеру в «Сочи».
20:59
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
20:54
Metaratings: «Спартак» ищет замену Эшуорту
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт в ближайшее время может покинуть клуб.
20:45
США перебросили истребители F-22 на Ближний Восток из-за активности ВВС России
В центральном командовании Пентагона сообщили о переброске на Ближний Восток истребителей пятого поколения F-22 из-за возросшей активности ВВС России в регионе.
20:43
Самсонова обыграла Полину Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).
20:36
Немков: я счастлив, что бой против Ромеро был перенесён
Российский боец, чемпион мира Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о бое с кубинцем Йоэлем Ромеро.
20:33
Пожарные потушили возгорание в аэропорту Калькутты
Представитель международного аэропорта индийской Калькутты сообщил, что пожар удалось потушить.
20:30
Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект
Украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
20:23
В Казани из горящего многоквартирного дома эвакуировали более 130 жителей
Более 130 человек эвакуировали из многоэтажного дома в Казани в связи с пожаром на крыше. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
20:22
Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Гланс умер в возрасте 66 лет
Американский легкоатлет и тренер Харви Гланс скончался в возрасте 66 лет.
20:16
Цены на газ в Европе достигли $430 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе повысились почти на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE.
20:10
Колосков — об участии клубов с новых территорий в российских лигах: рассуждать о сроках пока сложно
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал участие клубов с новых территорий в российских лигах.
20:09
Балицкий: восстановить энергетическую инфраструктуру ЗАЭС можно за полтора месяца
При необходимости восстановить энергетическую инфраструктуру Запорожской АЭС можно за месяц или полтора, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
20:05
Свищёв объяснил, как международные федерации отреагируют на включение клубов с новых территорий в российские лиги
Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв рассказал, как международные федерации отреагируют на включение клубов с новых территорий в российские лиги.
19:58
В ООН положительно оценили инициативу России безвозмездно передать бедным странам зерно
ООН положительно оценивает любую помощь нуждающимся странам, заявил официальный представитель Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
19:55
Червиченко: кандидатура Лички в «Динамо» выглядит логичной
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».
19:47
Балицкий: разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС
Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на работу ЗАЭС, даже если уровень воды в водохранилище опустится ниже 10 м.
19:46
В аэропорту Калькутты начался пожар
В международном аэропорту индийской Калькутты начался пожар.
19:44
В ЦСКА сообщили, что контракт с Чаловым рассчитан до конца 2024 года
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что соглашение между клубом и нападающим Фёдором Чаловым рассчитано до 2024 года.
19:42
МЧС: почти 50 дворов подтоплены после ливней в Краснодарском крае
Подтопленными остаются 49 приусадебных участков в пяти населённых пунктах Краснодарского края.
19:37
Кабмин разрешил оборот лекарств без маркировки до апреля 2025 года в новых регионах России
Оборот лекарственных препаратов без маркировки разрешён в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до апреля 2025 года. Это следует из постановлении правительства России.
19:36
В IIHF объяснили, почему не добавили Барбашёва в поздравление «Вегаса» с чемпионством
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, почему организация приняла решение не добавлять российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва на постер в честь завоевания командой Кубка Стэнли.
19:28
В Милане закончилась церемония похорон Берлускони
В Миланском соборе завершилась государственная церемония похорон экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
19:24
Система VAR впервые будет использована в российском женском футболе
Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал введение системы VAR в российском женском футболе.
19:17
МЧС: лесной пожар на востоке Казахстана локализован
Лесной пожар в Абайской области Казахстана на востоке страны локализован.
19:16
Пасечник утвердил новый состав правительства ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник утвердил новый состав правительства.
19:10
В Госдуме поприветствовали участие ФК «Шахтёр» и ХК «Донбасс» в российских соревнованиях
Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв высказался о возможном участии ФК «Шахтёр» и ХК «Донбасс» в российских соревнованиях.
19:07
Оператор сообщил о восстановлении энергоснабжения в Ростовской области после ЧП на ГРЭС
Энергоснабжение потребителей в Ростовской области, нарушенное после пожара на Новочеркасской ГРЭС, восстановлено. Об этом сообщил «Системный оператор ЕЭС».
19:06
ERT: 59 человек погибли в кораблекрушении недалеко от Пелопоннеса
По меньшей мере 59 человек погибли в кораблекрушении недалеко от Пелопоннеса.
19:05
Колосков: не вижу ничего нереального в участии «Шахтёра» в чемпионате России
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возможном выступлении «Шахтёра» в чемпионате России.
18:59
Балицкий: ВСУ не продвинулись ни на шаг в ходе контрнаступления в Запорожской области
Украинские войска в ходе попытки контрнаступления в Запорожской области не смогли продвинуться ни на шаг даже в серой зоне.
18:59
Посол: Индия заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок
Индия заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок.
18:55
«Спартак» выступил с заявлением на фоне информации о возможном уходе Мележикова
В «Спартаке» высказались о возможных перестановках в клубе.
18:50
Балицкий заявил, что в прифронтовых зонах Запорожской области осталось около 30% населения
Около 30% жителей остались в прифронтовых зонах Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
18:49
Политик Филиппо заявил о провале контрнаступления армии Зеленского при поддержке НАТО
Французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что контрнаступление армии президента Украины Владимира Зеленского под эгидой Североатлантического альянса провалилось.
18:48
Балицкий: из районов Запорожской области временно перемещены до 30 тысяч жителей
До 30 тыс. жителей временно перемещены из регулярно обстреливаемых населённых пунктов Запорожской области.
18:44
В «Фенербахче» опровергли информацию об интересе к Чалову
Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки отреагировал на новость, что турецкий клуб проявляет интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
18:30
Романо: «Галатасарай» и «Фенербахче» проявляют интерес к Чалову
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
18:29
В Сирии террористы похитили россиянина
В Сирии террористы похитили россиянина Константина Башарова. Информацию об этом RT подтвердили родные и близкие мужчины. Согласно предварительным данным, он находится в плену у боевиков запрещённого в России «Исламского государства»*.