Redacted: киевские пропагандисты диктуют западным СМИ, как освещать украинский конфликт

Конфликт на Украине стал самым освещаемым и пропагандистским за всю историю войн, считает корреспондент Redacted Дэн Коэн. В эфире передачи он поясняет, что причиной тому — государственная машина пропаганды Киева, которая буквально раздаёт методички западным СМИ и подбирает «благонадёжных» экспертов для освещения конфликта. И всё это при содействии Агентства США по международному развитию и на деньги американских налогоплательщиков.

Многие ли из вас слышали об украинской армии по связям с общественностью, иначе говоря, украинской PR-армии? Вероятно, вы не слышали этого названия, но вы определённо ощущали на себе их работу на телевидении, в печатных изданиях, радиоинтервью — во всевозможных проявлениях в СМИ. Корреспондент Redacted Дэн Коэн следит за деятельностью украинской PR-армии. Дэн, что она собой представляет?

ДЭН КОЭН, корреспондент Redacted: Клейтон, с самого начала войны на Украине я говорил, что это самая пропагандистская война за всю историю войн. И украинская PR-армия — очень важный винтик в этой машине, который до сих пор мало кто замечал.

Итак, что же это такое? Эта «армия» — организация профессионалов в области связей с общественностью, которые задают освещение войны на Украине в западных СМИ. На её сайте сказано, что она стремится, цитирую, «выделить правду и бороться с ложью о войне между Россией и Украиной». Создатели этого проекта также участвовали в пропагандистской операции Министерства иностранных дел Украины, которую я раскрыл в марте 2022 года. В рамках этой операции её авторы распространяли серию изображений, восхваляющих батальон «Азов»*, украинского фашистского лидера времён Второй мировой войны Степана Бандеру. Распространяли изображения с гробами российский детей. Призывали НАТО обеспечить бесполётную зону изображениями взрывающихся повсюду ракет.

PR-армияУкраины была запущена в то же самое время и в ней участвуют те же люди. Очевидно, что это проект украинского правительства и его хозяев в Брюсселе и Вашингтоне. Украинская PR-армия непосредственно участвует в содействии освещению этой войны в западных СМИ. На своём сайте они приписывают себе такие заслуги, как помощь более чем 2 200 газетам, журналам теле- и радиостанциям, более чем 3 тысячам журналистов по всему миру, участие в публикации более 5 тысяч материалов — т.е репортажи, освещения событий, у них более 8 тысяч упоминаний в соцсетях. И по их утверждению, с их материалами ознакомились более 7 миллиардов 300 миллионов читателей. По их собственному признанию, это очень масштабная пропагандистская операция. Так что же это за издания (с которыми они работают. — ИноТВ) такие? Попробуйте угадать, Клейтон, какие издания тут замешаны?



Ну, пойдём с самого верха. The Associated Press? Они в этом участвуют?



ДЭН КОЭН: Не уверен, AP в списке не было, но вполне возможно.



Понятно. Ну, допустим, BBC.



ДЭН КОЭН: Угадали!



Как я быстро. Просто перечисляю их в алфавитном порядке. Так, BBC… CNN? Они участвуют?



ДЭН КОЭН: Да.



О, и CNN тут. Вот так новость. The New York Times? Washington Post?



ДЭН КОЭН: Именно.



Может, проще сказать, кого в списке нет? Таких, наверное, единицы?



ДЭН КОЭН: Точно. Все массовые СМИ. Как вы и сказали: Washington Post, BBC, NBC… Вот их список. New York Times, CNN, Fox… всех не перечислишь. Здесь и не американские СМИ: например, France 24. И это лишь толика из более 2200 СМИ, с которыми, как они сами утверждают, люди из PR-Army работали. Есть даже свидетельства (этого сотрудничества. — ИноТВ). К примеру, Карл Бостик, продюсер PBS News Hour... Напомню: на нашей передаче мы уже сообщали, что PBS News Hour сотрудничает с любимчиком ЦРУ, можно даже сказать с посредником ЦРУ, точнее, организацией, финансируемой посредником ЦРУ — Национальным фондом демократии, — Bellingcat. Так вот, что пишет продюсер PBS News Hour Карл Бостик: «Когда команда PBS News Hour выехала из США на Украину, вокруг Запорожской АЭС (простите за моё произношение) велись активные бои. Передача News Hour не только хотела сообщить об этом своей американской аудитории, но и собиралась рассказать истории тех украинских рабочих, которые всё ещё трудятся на АЭС, находящейся в настоящий момент под контролем российских военных. Эта задача была практически невыполнимой. Но благодаря знаниям и опыту Люки и PR-армии News Hour смогла рассказать эту историю». Итак, здесь, на сайте PBS News Hour, представлены репортажи, подготовленные Карлом Бостиком. Ни в одном из этих репортажей не указывается, что они были подготовлены при содействии украинской PR-армии.





Действительно, когда вы смотришь эти репортажи, нет никаких предупреждений, на экране ничего не появляется. А мы должны сообщать нашим зрителям, что весь этот репортаж был создан в офисах украинской PR-армии.

ДЭН КОЭН: Вот именно. Эта информация не раскрывается. Там должен быть размещён, может быть, какой-то ярлык, «американская пропаганда правительства Украины», что-то в этом роде. Но нет, ничего этого нет, всё засекречено. Так что, очевидно, они пытаются скрыть, что это всего лишь государственная пропаганда. Вот еще одно свидетельство Аны Алонсо из испанской газеты El Independiente: «Работа волонтёров PR-армии оказала большую помощь в поиске источников для написания статей о том, что происходит в Украине. Сеть экспертов, с которыми они сотрудничают, также очень полезна. Мы благодарим их за помощь».



Более того, они предоставляют им источники. Гулливер Крэгг из France 24 рассказывает: «PR-армия помогла мне в ряде случаев, у них огромная адресная книга, а также доверие людей, с которыми они контактируют, что может очень помочь в получении интервью. Они быстро отвечают на запросы о контактах, а также время от времени сообщают об интересных событиях или историях». Таким образом, он открыто заявляет, что украинская PR-армия снабжает France 24 материалами.





А вот еще — от Джеймса Фрейни из The Daily Mail: «Полностью состоящая из добровольцев, украинская PR-армия предоставляет важнейшую услугу журналистам, освещающим вторжение на Украину. Их волонтёры помогли моей газете организовать интервью, они регулярно присылают захватывающие сюжеты, у них целый набор ценных контактов, которые мы смогли использовать, чтобы обогатить наше освещение самой важной истории в Европе со времён окончания Второй мировой войны».





Очередное подтверждение, что украинская PR-армия, операция украинского правительства скармливает истории основным СМИ в Соединённых Штатах и Европе и говорит им, что писать. Вы только посмотрите, у этой PR-армии есть даже методичка по освещению войны с инструкциями для журналистов о том, какой язык допустим, какой нет.

Например, здесь говорится, что слово «кризис» неприемлемо. На Украине нет кризиса, иначе это означало бы, что он внутренний, как будто внутри украинских границ не было войны последние восемь лет до того, как Россия пересекла эти границы. Термин «война», они хотят, чтобы вы использовали именно это слово. Здесь говорится, что «война Путина» — неприемлемая терминология. Хотя вообще-то это противоречит здравому смыслу, ведь это встречается в западных СМИ повсеместно.





Они хотят, чтобы вы говорили «война России», потому что украинская PR-армия считает, что «все граждане Российской Федерации несут ответственность за политику правительства. Это не только Путин». То есть они хотят коллективного наказания для всех русских, такой вариант расовой дискриминации. Все русские это поддерживают, значит несут ответственность.

Ха, интересно. Похоже на настольную методичку от Associated Press. Такое руководство в стиле AP, вот что можно, а что нельзя говорить журналисту, вот так нужно представлять свой репортаж. Значит, слово «кризис» использовать запрещается, потому что оно подразумевает кризис внутриполитический. Нельзя называть войну «путинской», и тем не менее, от Белого дома мы то и дело слышим это словосочетание. Получается, что между Белым домом и западными СМИ нет согласия.

ДЭН КОЭН: Да, Белому дому следует связаться с украинской PR-армией и прояснить уже терминологию. Но вот что мне из всей это пропагандистской операции нравится больше всего, Клейтон: вам объяснят, какой эксперт благонадёжен, а какой — нет. И эта часть проекта финансируется за счёт налогов американских граждан через Агентство США по международному развитию — USAID. Можно запросить эксперта по любому вопросу и вас свяжут с ВСУ или представителями украинских властей или кем-то очень тесно с ними сотрудничающим. Или же можно прямо запросить у украинской PR-армии составить на эксперта досье, и для вас определят, благонадёжный ли это человек или нет. Не цитирует ли он российские СМИ, например. И всё это финансируется за счёт налоговых отчислений американцев — чтобы украинская PR-армия указывала, с кем можно говорить, а с кем — нет.



Дата выхода в эфир 09 июня 2023 года.

* Батальон «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.