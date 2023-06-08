Целый ряд западных политиков, в том числе генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Испании Педро Санчес, «намекают» на то, что за подрывом дамбы Каховской ГЭС стоит Россия. Однако, как отмечают ведущий Redacted Клэйтон Моррис и корреспондент Дэн Коэн, они не обвиняют Россию напрямую, так как не могут предоставить никаких доказательств.

Перейдём к войне на Украине. Американский генерал Марк Милли в очередной раз озвучил предсказание о том, что Украина падёт в течение 72 часов, если российские войска продвинутся за реку Днепр. Что ж, похоже, это очень хорошо, что Россия решила взорвать свою собственную гидроэлектростанцию, чтобы остановить своё же продвижение — блестящая тактическая стратегия россиян, чтобы помешать своему продвижению.

Западные СМИ очень надеются, что вы на это купитесь и поверите всей этой пропаганде, и сегодня они усиливают её, — что было бы смешно, если бы не было так грустно. Корреспондент Redacted Дэн Коэн отслеживает всю эту пропаганду для нас. Дэн, они действительно её усиливают.

ДЭН КОЭН, корреспондент Redacted: Да, именно. Они действительно твёрдо стоят на своем. Мол, это сделала Россия. Хотя Белый дом официально заявил, что не знает, кто стоит за подрывом. Но никакие заявления Белого дома не помешали самым ярым сторонникам войны автоматически обвинить Россию, не потрудившись предъявить хоть какие-то доказательства.

Вот генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter назвал это возмутительным актом, который в очередной раз демонстрирует жестокость войны России на Украине. И премьер-министр Испании Педро Санчес, который, возможно, сменит Столтенберга на посту, также намекает, что Россия несёт ответственность за произошедшее. А вот председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обещает призвать Россию к ответу.

Клейтон, я считаю, весьма интересно, что все они прямо не обвиняют Россию, а лишь намекают на то, что Россия стоит за случившимся. Как будто они все получили памятку, в которой их просили намекать, но не говорить об этом прямо.

Верно. Потому что за этим сразу последует вопрос: а где же доказательства. Как спросили у Джона Кирби на пресс-брифинге Белого дома: где же доказательства? — «Ну, мы работаем над этим, поэтому мы это предполагаем. Но доказательств у нас ещё нет, мы просто предполагаем».

ДЭН КОЭН: Именно. Но это не помешало министру иностранных дел Эстонии прямо обвинить Россию. Он прямо сказал, что ответственность лежит на России. И здесь, в США, конгрессмен из Калифорнии Тед Лиу тоже обвинил Россию. Ему, по всей видимости, известно что-то, что не известно даже Белому дому, администрации Байдена и Пентагону. Есть ещё бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус — известный своей честностью и порядочностью, — который тоже утверждает, что это сделала Россия.

ДЭВИД ПЕТРЕУС, бывший директор ЦРУ: Предположительно это сделали россияне. Есть открытые данные, которые свидетельствуют о том, что американская разведка имеет основания полагать, что это дело рук России. И, конечно, президент Зеленский публично отрицал любую причастность, а я не могу себе представить, что он бы стал это делать, если бы в подрыве был замешан Киев.

Само собой, ведь Зеленский никогда бы не сказал ничего, кроме правды! Да у нас целый список: падение ракеты в Польше, в котором обвинили Россию, но тут же выяснилось, что виновата Украина. Ещё атака на Кремль. «Да мы бы никогда… мы не нападали на Кремль, как вы смеете! — Заявляли украинцы. Как тут оказалось, именно это и напал. «Мы бы никогда не стали взрывать трубопровод, мы бы никогда не сделали ничего подобного». Но оказывается, что да, это они и сделали.

Дата выхода в эфир 08 июня 2023 года.