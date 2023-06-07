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CNN: разрушение Каховской ГЭС угрожает планам Украины по контрнаступлению

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По сообщениям западных СМИ, украинские военные приступили к «прощупыванию российских позиций» в преддверии начала контрнаступления. Однако источники CNN указывают на то, что разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области может осложнить планы Украины.
CNN: разрушение Каховской ГЭС угрожает планам Украины по контрнаступлению
АР

Чиновники в странах Запада увидели признаки начала Украиной контрнаступления, указав на «существенное увеличение боевых действий» на востоке страны за последние 48 часов, сообщает CNN. 

По словам пожелавших остаться анонимными чиновника НАТО и представителя европейской военной разведки, предварительные атаки, также известные как «формирующие» операции, проводятся уже по меньшей мере две недели. 
 
Впрочем, разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области, из-за которой во вторник началась массовая эвакуация, может осложнить планы Украины. В частности, по мнению источников телеканала, «подрыв плотины может затруднить украинским войскам переправу через Днепр и атаку на российские позиции. Более того, украинскому правительству придётся направлять средства и силы на решение появившейся в результате затопления гуманитарной проблемы».
 
По словам неназванного посла одной из европейских стран в Вашингтоне, Киеву, вероятно, придётся менять все планы, связанные с операциями на территориях ниже по течению от плотины. «В итоге уровень воды спадёт, но, скорее всего, катастрофическое наводнение повлияло на мосты и дороги в этом районе, поэтому их нельзя будет использовать так, как планировалась ранее», — добавил дипломат.
 
По данным CNN, разведывательные службы США и их союзников на Западе всё ещё изучают вопрос о том, кто несёт ответственность за разрушение плотины, но чиновники склоняются к тому, что виновником является Россия.
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CNN США Северная Америка
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