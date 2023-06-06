Focus: сообщения о большом наступлении Украины — «принятие желаемого за действительное»

Украина не в состоянии вести крупные наступательные операции, считает известный немецкий политолог Герфрид Мюнклер. В своём комментарии изданию Focus он заявляет, что конфликт на Украине продолжится в виде изнурительной окопной войны, а сообщения о «большом классическом наступлении» — лишь «европейское принятие желаемого за действительное».

С огромной осторожностью комментирует Герфрид Мюнклер сообщения о столкновениях на юге Украины. «Классическое большое наступление, где одна армия может разбить другую, требует численного превосходства 3 к 1. Украина на такое не способна», — цитирует политолога Focus. «Это чисто европейское принятие желаемого за действительное», — комментирует эксперт поступающие сообщения о решающем украинском наступлении.

По мнению Мюнклера, настоящее наступление украинцев будет малозаметным, так как «украинские войска доказали свою мобильность», они будут атаковать российские силы на различных участках фронта, чтобы выявить слабости. Это не будет похоже на большое классическое наступление и будет выглядеть «скорее, как длительная война на истощение», заключает эксперт.

Украина должна расположить свои 12 боевых бригад так, чтобы они, имея «необходимое превосходство, обеспечили успех». В основном Украина «должна лишь рачительно относиться к своим частям и следить, чтобы войска не были истощены до осени», — утверждает политолог.

Отметил эксперт и российские заявления о разгроме наступающих украинских соединений. «России нужна история успеха, особенно после украинских атак на Белгород и налёта беспилотников на Москву».

Герфрид Мюнклер полагает, что обе стороны своими сообщениями о наступлении ведут так называемую информационную войну. Эксперт утверждает, что «в Киеве гораздо охотней говорят о наступлении, чем реализуют это самое наступление». В качестве примера Мюнклер приводит интервью Владимира Зеленского The Wall Street Journal, где украинский президент одновременно заявил о готовности своей страны к наступлению и не смог назвать временно́й срок, за который он рассчитывает разбить российские войска.

С тем, что большое генеральное наступление Украины по-прежнему не началось, соглашается и Focus, отмечая, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр всё ещё заявляет о Бахмуте (Артёмовск. — ИноТВ) как о центральном участке фронта. Мюнклер же уверен, что происходящие там столкновения не станут решающим сражением конфликта.