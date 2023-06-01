NR: низкий моральный дух украинцев ставит под угрозу планы Киева по контрнаступлению
Немногим более двух месяцев назад в своём интервью Владимир Зеленский сформулировал суть борьбы за Артёмовск в весьма резких выражениях: «Если Путин почувствует кровь — почувствует, что мы слабые, — он будет давить, давить, давить. Нам нельзя сбиваться с темпа, потому что этот конфликт подобен пирогу — это кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги». Что ещё любопытнее, Зеленский также рассказал о последствиях потери Артёмовска. Он намекнул, что при таком развитии событий внутри Украины и на международном уровне начнёт нарастать давление с тем, чтобы заставить Киев прийти к соглашению с Путиным.
Как отмечает автор National Review Майкл Брэндон Догерти, это уже далеко не первый раз, когда лидер военного времени проводит линию на песке, которую тут же смывает волной, после чего ему приходится проводить линию уже в другом месте. И хотя получить достоверную информацию о жизни Украины в условиях боевых действий и тем более о её внутренней политике крайне трудно, вполне вероятно, что Зеленский был прав — и общественная поддержка военных усилий его правительства после Артёмовска слабеет.
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