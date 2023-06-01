Получить достоверную информацию о жизни Украины сегодня весьма проблематично, однако появляются признаки того, что общественная поддержка военных усилий Зеленского после потери Артёмовска слабеет. Как пишет автор National Review, у Украины возникли серьёзные трудности с вербовкой и мобилизацией солдат для её давно обсуждаемого контрнаступления, что говорит о низком моральном духе украинцев.

Немногим более двух месяцев назад в своём интервью Владимир Зеленский сформулировал суть борьбы за Артёмовск в весьма резких выражениях: «Если Путин почувствует кровь — почувствует, что мы слабые, — он будет давить, давить, давить. Нам нельзя сбиваться с темпа, потому что этот конфликт подобен пирогу — это кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги». Что ещё любопытнее, Зеленский также рассказал о последствиях потери Артёмовска. Он намекнул, что при таком развитии событий внутри Украины и на международном уровне начнёт нарастать давление с тем, чтобы заставить Киев прийти к соглашению с Путиным.

Как отмечает автор National Review Майкл Брэндон Догерти, это уже далеко не первый раз, когда лидер военного времени проводит линию на песке, которую тут же смывает волной, после чего ему приходится проводить линию уже в другом месте. И хотя получить достоверную информацию о жизни Украины в условиях боевых действий и тем более о её внутренней политике крайне трудно, вполне вероятно, что Зеленский был прав — и общественная поддержка военных усилий его правительства после Артёмовска слабеет.

Одним возможным признаком проблем служат сообщения о том, что у Украины возникли серьёзные трудности с вербовкой и мобилизацией солдат для её давно обсуждаемого контрнаступления.

«Спустя год после начала российской специальной военной операции Украина сталкивается с растущими проблемами в процессе набора личного состава, необходимого ей для противостояния российским войскам.

Когда в феврале прошлого года Москва начала свою операцию, у дверей вербовочных центров в очереди выстраивались тысячи добровольцев. Теперь, когда многие из них уже погибли или получили ранения, украинские власти сталкиваются с трудностями в попытках найти им замену, и зачастую им приходится призывать даже тех, у кого нет ни желания служить, ни какой-либо подготовки. В результате число мужчин призывного возраста, пытающихся уклониться от службы в армии, продолжает расти», — написала газета The Wall Street Journal на прошлой неделе.

Как заключает автор статьи, он нисколько не сомневается в решительной готовности украинских националистов сопротивляться натиску России, однако с самого начала у него была масса серьёзных сомнений в их желании следовать указаниям избранного правительства. Судя по всему, Запад сейчас оказывает давление на Украину, пытаясь заставить её как можно скорее и успешнее провести контрнаступление, поскольку это позволит подкрепить аргументы в пользу оказания поддержки Киеву среди демократических народов региона. Но успех контрнаступления имеет такое же большое значение и для Зеленского внутри его собственной страны.