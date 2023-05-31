Американский полковник: США используют Украину как таран против России

Вашингтон вливает деньги в украинский конфликт в полной уверенности, что держит ситуацию под контролем. Власти США рады использовать Украину как таран против России, потому что Украина сама того желает, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Однако, по его словам, многое может пойти не по плану — есть опасность серьёзного обострения конфликта. Именно поэтому надо поскорее его завершить.

Полковник, видите ли вы, как мы медленно движемся к более масштабному пожару, независимо от того, используют ли США Украину в качестве тарана или такие люди, как сенатор Грэм, просто подсознательно говорят про то, как американские доллары убивают русских мальчиков? Это почти как если бы существовало подсознательное признание физического участия Америки в этой войне или желания Америки — я говорю «Америки», но имею в виду желание администрации Байдена — более крупномасштабной войны?

ПОЛКОВНИК ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Не знаю, является ли это моим мнением или я просто надеюсь на это, но мне кажется, что никто не хочет более крупномасштабной войны. Я думаю, что есть люди вроде сенатора Грэма, которые радуются возможности «причинить вред России», и, конечно, это можно перевести в «убивать русских» и «уничтожать их вооружённые силы».





Я думаю, они рады принять возможность использования Украины как тарана, потому что Украина сама этого хочет. Они желают этого. А люди в Вашингтоне очень рады продолжать поддерживать это (желание. — ИноТВ). Не думаю, что они хотят расширять войну. Они хотят усидеть на двух стульях.

Сенатор Грэм из Южной Каролины — штата, в котором проживают много-много семей военнослужащих. Но он ещё и генерал в резерве военно-воздушных сил, он генеральный судья-адвокат — значит, он на стороне закона. Ну, то есть не пилотирует реактивный истребитель. Но подобные комментарии… У меня от них мурашки по коже. Мы словно бы неосознанно движемся прямо к третьей мировой.

ПОЛКОВНИК ДЭНИЕЛ ДЭВИС: Ну, меня беспокоит, что многие разделяют эту точку зрения. Да, конечно, мы можем продолжать поддерживать определённый уровень. Но даже администрация Байдена ограничила количество предоставленного оборудования. То есть им (ВСУ. — ИноТВ) не дали достаточно оборудования, чтобы устроить настоящее побоище, скажем так, — крупных танков, самолётов и тому подобной техники.





Но, думаю, существует опасность, что власти подумают, мол, мы сможем контролировать происходящее, держать всё в рамках. Мы преуспеем, потому что Россия пострадает и потом всё закончится каким-то урегулированием путём переговоров, и мы будем жить дальше. Но это при условии, что мы можем действительно всё контролировать, а русские будут вести себя так, как мы ожидаем — не станут обострять ситуацию, потому что их могут ударить прямо по столице.





Или произойдёт ещё что-то, или они просто устанут от всей этой помощи Запада и расширят список целей. Я имею в виду — столько всего может произойти! И тогда ситуация обострится настолько, что выйдет из-под нашего контроля. И именно это представляет самую большую опасность для Америки. И именно поэтому я всё ещё придерживаюсь мнения, что нам надо поскорее завершать это всё (конфликт. — ИноТВ), чтобы такой риск больше не возникал.



Дата выхода в эфир 30 мая 2023 года.