Тулси Габбард: демократы подталкивают США к ядерной войне и делают вид, что в ней можно победить

Демократическая партия придерживается откровенно безумного курса, заявила в интервью Fox News экс-конгрессвумен Тулси Габбард. По её словам, Джо Байден и его соратники пытаются посеять раздор внутри страны и намеренно вводят американский народ в заблуждение относительно опасности ядерного конфликта.

Теперь к нашей передаче присоединяется Тулси Габбард, экс-конгрессвумен от Гавайев, обозреватель Fox News и ещё один бывший член Демократической партии. Тулси, рады вас видеть сегодня вечером.

На мой взгляд, большая часть современной Демократической партии не способна осознать того факта, что люди покидают её не из-за одной проблемы, а из-за порядка десяти проблем. Я имею в виду, что в своём крене влево они зашли так далеко, что покинули Америку и превратились в неузнаваемую коалицию радикалов.

ТУЛСИ ГАББАРД, обозреватель Fox News: Да, Лора. Они всё дальше и дальше кренятся к безумию. Невозможно подобрать другое слово, чтобы описать происходящее. К сожалению, существует длинный список мотивов, и я думаю, мы продолжим видеть, как всё больше американцев, которые, возможно, называют или называли себя демократами, покидают партию по целому ряду причин.

Она (Демпартия. — ИноТВ) представляет собой элитарную клику поджигателей войны. В неё входят политики, пропагандистские СМИ, крупные технологические компании и структуры жандармского государства. Они используют в качестве оружия спецслужбы, чтобы преследовать политических оппонентов. Они подрывают данные нам Богом и закреплённые в Конституции права и свободы.

Они стремятся подвергнуть цензуре и заткнуть рот любому, кто с ними не согласен. Они разрывают нас на части, навязывая политику идентичности и сводя всё к вопросу расы, судя по тому, что Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения объявила по поводу Флориды (о небезопасности штата для темнокожих. — ИноТВ).

К сожалению, мы могли бы посвятить всю передачу списку этих проблем. И я думаю, что всё больше американцев осознают, что они (демократы. — ИноТВ) поступают так не с партией — дело не в партии, — а со всей страной. То, что они подрывают наши права и свободы в нашей стране. Именно это находится в основе того, что происходит.

Рассмотрим две классические фигуры — Франклина Делано Рузвельта или Джона Кеннеди, — которых, по утверждению демократов, они почитают. Если взглянуть на инаугурационные речи этих двух президентов, можно заметить их огромный оптимизм. Они ценили Америку, её традиции, патриотизм, значение нашей страны и свободы.

Выражение «в гробу бы перевернулись» стало избитым. Но я думаю, Тулси, они бы совершили тройной лутц, глядя на современную Демократическую партию, которая, как вы уже сказали, занимает милитаристскую позицию.

ТУЛСИ ГАББАРД: Вы упомянули Кеннеди. Я перечитала речь, которую он произнёс в Американском университете, предупреждая студентов и американцев о риске ядерной войны. И он обнадёживающе говорил, что даже если опасность кажется слишком большой, существует способ (не допустить конфликта. — ИноТВ), каким бы невозможным это ни казалось, и мы должны продолжать идти по этому пути к миру.

Вы слушаете его послание, которое даже сегодня звучит так вдохновляюще, правдиво и актуально, а затем смотрите на президента Байдена и других лидеров Демократической партии. Они поставили нас на грань ядерной войны. И они говорят о ядерной войне с невозмутимым видом, словно это просто ещё одна война, которую мы должны вести и выиграть, не раскрывая американскому народу правды о том, что ядерная война уничтожит жизнь, какой мы её знаем, и планету, на которой мы живём.

Иными словами, они поступают нечестно. И в своей нечестности создают большую угрозу нашей безопасности и свободе. И это лишний раз показывает: эта элитарная партия заботится о своей собственной власти, её сохранении и преумножении. И им совершенно плевать на американский народ.

Дата публикации 27 мая 2023 года.