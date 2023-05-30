WION: сторонников мирного плана становится больше — за кулисами G7 обсуждают возможность переговоров по Украине

Западные страны начинают проявлять определённые признаки усталости на фоне продолжающегося уже 15 месяцев конфликта на Украине, поэтому идея мирного плана приобретает всё больше сторонников, передаёт WION. Согласно новым сообщениям европейских СМИ, страны G7 секретно обсуждают варианты предоставления Киеву гарантий безопасности, включая возможность вступления в Евросоюз, в обмен на согласие принять участие в мирных переговорах.

Есть ли определённые признаки усталости от продолжающегося 15 месяцев российско-украинского конфликта? Некоторые уже настаивают на том, что его необходимо урегулировать путём переговоров. Китай предложил выступить мирным посредником и направил своего специального посланника, Дания также продемонстрировала готовность усадить враждующие стороны за стол переговоров.



При этом западные союзники Украины до сих пор поставляют ей оружие и боеприпасы из собственных арсеналов, чтобы продолжать военные действия. Некоторые из них также пообещали поддерживать Украину так долго, сколько потребуется.



Но согласно новой публикации в итальянской ежедневной газете, страны G7 также готовятся к тому, что стороны конфликта вернутся за стол переговоров. Как говорится в заметке со ссылкой на источники, страны G7 тайно разрабатывают серию гарантий безопасности, которые можно было бы предложить Киеву для урегулирования конфликта на Украине.



Сообщается также, что страны G7 продвигают защитные механизмы для Украины. В публикации отмечается, что США и ЕС оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот смягчил формулировки своего плана, чтобы сделать его более приемлемым для стран «глобального Юга».



Взамен Киев сможет получить политические гарантии, например возможность начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Сообщается также, что декабрьский саммит ЕС в этом смысле может стать решающим.



Российское информационное агентство ТАСС сообщает со ссылкой на собственные источники, что Соединённые Штаты тоже хотят, чтобы конфликт на Украине прекратился как можно скорее, объясняя это тем, что в противном случае кризис может негативно повлиять на перспективы переизбрания президента США Джо Байдена.



Итальянская газета La Republica подчёркивает, что правительства Франции, Германии и Италии в настоящее время также не знают, сколько ещё они могут рассчитывать на своих избирателей, чтобы те продолжали одобрять оказываемую ими поддержку для Киева. Всё это указывает на то, что хотя до завершения конфликта на Украине ещё по-прежнему может быть далеко, однако спустя 15 месяцев кровопролития число тех, кто хочет его завершения, растёт.



Дата выхода в эфир 29 мая 2023 года.