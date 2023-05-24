Yeni Safak: США надеются, что Украина станет для Москвы «вторым Афганистаном»
Судя по информации, нашедшей отражение в американских СМИ, администрация Байдена готовится к тому, чтобы вооружённое столкновение на Украине превратилось в замороженный конфликт, который может длиться годами и даже десятилетиями, подобно ситуации на Корейском полуострове. Как напоминает Yeni Safak, «гражданская война», в результате которой Корея была разделана на Северную и Южную, началась в 1950 году и завершилась подписанием соглашения о прекращении огня в 1953 году. Несмотря на то что с тех пор прошло 70 лет, соглашение, которое окончательно положило бы конец войне, так и не было заключено.
Как продолжает автор материала, предусматриваемая для Украины корейская модель на самом деле является предпочтительным, а не вынужденным для США решением. США с самого начала не хотели прекращения этого военного конфликта. Именно Вашингтон вместе с Лондоном срывали попытки усадить Киев и Москву за стол переговоров. В качестве последнего примера — Соединённые Штаты повернулись спиной и к инициативам Китая. Всё это подкрепляет убеждённость в том, что Америка ведёт затяжную опосредованную войну с Россией на Украине и надеется, что Украина станет «вторым Афганистаном» для России.
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