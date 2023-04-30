Президент США Джо Байден, вероятно, полагал, что военная поддержка киевского режима станет залогом успеха его предвыборной кампании. Однако теперь в администрации обеспокоены, что Зеленский не может добиться успехов в боевых действиях, считает ведущий Redacted Клэйтон Моррис, комментируя статью в Politico. Белый дом опасается, что провал Зеленского союзники и критики США сочтут и провалом самого Байдена — и теперь всё внимание сосредотачивают на потенциальном конфликте с Китаем.
Итак, 2027-й. Готовьтесь, всё указывает на этот год. Какой расчёт. Довольно зловеще, правда? И как раз сейчас президент Байден объявляет о намерении баллотироваться на новый срок. И врагом номер один объявлен Китай. А кто «за бортом»? Россия и Зеленский. Они — всё. Согласно новым сообщениям, президент Байден давит на президента Украины Зеленского, чтобы тот немедленно начинал весеннее контрнаступление или же приступал к переговорам о капитуляции. Об этом сообщили в администрации Байдена, которая опасается последствий провального контрнаступления.
«Администрация Байдена тихо готовится к следующему вероятному сценарию: если украинское весеннее контрнаступление не оправдает ожиданий, критики в США и союзники страны заявят, что Америка тоже не справилась».
Смысл такой: пора сворачиваться, пора уходить. Мы закончили, Зеленскому конец. Мы переворачиваем страницу и сосредотачиваем внимание на Китае.
НАТАЛИ МОРРИС, ведущая Redacted: Президент, похоже, считал, что украинский конфликт даст толчок его президентству: что удастся провести быстрое наступление, что обширная военная поддержка позволит выдворить российские войска (сУкраины. — ИноТВ) и на поддержке Украины можно будет построить предвыборную кампанию. Но такой сценарий — зарубежная война, которая должна обеспечить успех президентской предвыборной кампании, — почти всегда обречён на провал.
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» прокомментировал ситуацию в странах Запада из-за антироссийских санкций.
Число погибших в результате украинского обстрела посёлка в Брянской области возросло до четырёх: под завалами разрушенного дома нашли тела ещё двух человек. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Команда главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начала прорабатывать санкции против России ещё в ноябре 2021 года, ещё до начала российской спецоперации на Украине и начала переговоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
В Госдепе Соединённых Штатов расценивают историю с побегом из-под домашнего ареста сына экс-губернатора Красноярского края, предпринимателя Артёма Усса как «грубое нарушение» Россией суверенитета Италии.
Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал ничейный результат первой партии тай-брейка между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
В Ростове-на-Дону задержана семейная пара по подозрению в убийстве ребёнка, сообщает Следственный комитет РФ. Супруги, 33-летний мужчина и 23-летняя девушка, предположительно, «причинили телесные повреждения восьмимесячной дочери».