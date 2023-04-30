Redacted: Зеленскому конец — Байден переключает всё внимание на Китай

Президент США Джо Байден, вероятно, полагал, что военная поддержка киевского режима станет залогом успеха его предвыборной кампании. Однако теперь в администрации обеспокоены, что Зеленский не может добиться успехов в боевых действиях, считает ведущий Redacted Клэйтон Моррис, комментируя статью в Politico. Белый дом опасается, что провал Зеленского союзники и критики США сочтут и провалом самого Байдена — и теперь всё внимание сосредотачивают на потенциальном конфликте с Китаем.

Итак, 2027-й. Готовьтесь, всё указывает на этот год. Какой расчёт. Довольно зловеще, правда? И как раз сейчас президент Байден объявляет о намерении баллотироваться на новый срок. И врагом номер один объявлен Китай. А кто «за бортом»? Россия и Зеленский. Они — всё. Согласно новым сообщениям, президент Байден давит на президента Украины Зеленского, чтобы тот немедленно начинал весеннее контрнаступление или же приступал к переговорам о капитуляции. Об этом сообщили в администрации Байдена, которая опасается последствий провального контрнаступления.

«Администрация Байдена тихо готовится к следующему вероятному сценарию: если украинское весеннее контрнаступление не оправдает ожиданий, критики в США и союзники страны заявят, что Америка тоже не справилась».

Смысл такой: пора сворачиваться, пора уходить. Мы закончили, Зеленскому конец. Мы переворачиваем страницу и сосредотачиваем внимание на Китае.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая Redacted: Президент, похоже, считал, что украинский конфликт даст толчок его президентству: что удастся провести быстрое наступление, что обширная военная поддержка позволит выдворить российские войска (с Украины. — ИноТВ) и на поддержке Украины можно будет построить предвыборную кампанию. Но такой сценарий — зарубежная война, которая должна обеспечить успех президентской предвыборной кампании, — почти всегда обречён на провал.



Дата выхода в эфир 29 апреля 2023 года.