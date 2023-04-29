Politico: пять стран ЕС договорились с Брюсселем убрать с рынка украинские зерновые

Румыния, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария договорились с Европейской комиссией о том, что они снимут введённые в одностороннем порядке ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции Украины в обмен на ту же меру, но от лица Европейского союза, пишет Politico. При этом Украине ещё на год продлили отмену всех пошлин и снижение тарифов.

Пять стран ЕС договорились с Европейской комиссией о том, что они перевезут миллионы тонн украинского зерна со своей территории, заявил в пятницу глава ЕС по торговле Валдис Домбровскис. Переговоры об этом шли две недели, пишет Politico.

Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ограничили импорт украинской продукции ещё в начале апреля после протестов фермеров, которые не могли продать свой урожай из-за избытка предложения.

Еврокомиссия примет срочные защитные меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, сказал Домбровскис. Он уточнил, что этот список может быть расширен. При этом транзит в другие страны ЕС или третьи страны разрешён. Помощь ЕС пострадавшим странам также составит €100 млн.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала соглашение. Она сказала, что оно «сохраняет как экспортные возможности Украины, чтобы она продолжала кормить мир, так и средства к существованию наших фермеров».

«Только что мы заключили соглашения с Европейским Союзом о запрете на импорт этих сельскохозяйственных продуктов, что, прежде всего, привело к дестабилизации на польском рынке», — сказал премьер-министр Польши Моравецкий.

Хотя Румыния не ввела свои собственные ограничения, она присоединилась к остальным четырём странам и призвала исполнительную власть ЕС расширить своё предложение о временных «превентивных мерах». Лидеры этих стран утверждали, что так называемые «дороги солидарности» для украинских сельскохозяйственных культур переполнили их рынки продукцией.

Но ограничение импорта вызвало возмущение среди других стран ЕС, которые заявили, что это подорвало единый рынок блока и солидарность с Украиной. Раскритиковали соглашение и в Киеве. Там призвали ЕС приостановить меры торговой защиты.

Новости о соглашении появились через несколько часов после того, как послы ЕС поддержали предложение о продлении беспошлинного доступа Украины к европейскому единому рынку. Брюссель на год приостановил действие всех импортных пошлин на украинские товары, а также снизил тарифы, которые уже закреплены в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной. Также тарифы сняли с промышленных товаров, фруктов, овощей и другой сельскохозяйственной продукции.

Впрочем, Европейскому парламенту и странам ЕС ещё предстоит утвердить эти тарифные правила, уточняет Politico.