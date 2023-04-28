Die Welt: «альтернатив нет» — Западу остаётся смириться с Китаем в роли посредника между Россией и Украиной
Как ни крути, но сейчас российский президент вряд ли отступится от своих максимальных требований и пойдёт на уступки в украинском конфликте, пишет Die Welt. Но даже если это произойдёт, неизвестно, кто защитит Киев, если Москва решит нарушить договорённости. Украинские власти не будут заключать необдуманные соглашения с Москвой, убеждён автор статьи Жак Шустер.
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