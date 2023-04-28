Die Welt: «альтернатив нет» — Западу остаётся смириться с Китаем в роли посредника между Россией и Украиной

Китай стал единственным посредником в украинском конфликте, которого признают обе стороны, пишет Die Welt. Можно сомневаться в мотивах Пекина, но что даст это недоверие, задаётся вопросом автор статьи Жак Шустер. К тому же альтернатив у Запада нет, ведь он сам пренебрегает своими обязательствами и не стремится к мирному урегулированию.

Как ни крути, но сейчас российский президент вряд ли отступится от своих максимальных требований и пойдёт на уступки в украинском конфликте, пишет Die Welt. Но даже если это произойдёт, неизвестно, кто защитит Киев, если Москва решит нарушить договорённости. Украинские власти не будут заключать необдуманные соглашения с Москвой, убеждён автор статьи Жак Шустер.

Конечно, найти необходимый баланс между интересами безопасности Украины, российскими притязаниями и значимыми жестами примирения также тяжело, как «создать из спичек копию Нью-Йорка со всеми его домами и парками». И всё же удивляет, что Запад пренебрегает своими обязанностями и даже не пытается подступиться к решению этой задачи. «Он хочет уступить право решать, когда проводить переговоры, правительствам России и Украины, ограничившись ролью поставщика оружия? — задаётся вопросом немецкий журналист. — Неужели Китай действительно стал единственным посредником, которого признают обе стороны?»

По крайней мере, Пекин обладает необходимым весом для того, чтобы повлиять на Москву. Китайцы же, в свою очередь, очень заинтересованы в том, чтобы заручиться максимальной поддержкой Кремля в роли «младшего партнёра», объясняет Шустер.

При нынешней обстановке на Украине, у Си Цзиньпина есть все основания искать приемлемое для обеих сторон решение, которое позволит им сохранить лицо. И можно сомневаться в искренности мотивов Пекина, но что даст это недоверие? Да и альтернатив нет, подчёркивает автор: «Честных посредников всегда было мало и сейчас их мало — если они вообще существуют. Главная цель — создать стабильный порядок, в котором ни одна из сторон не будет озлоблена до такой степени, чтобы при первой возможности попытаться нарушить его силой».